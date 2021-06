Khẩn trương chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8-7. Cùng với việc tập trung ôn luyện kiến thức cho học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, vật lực để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Chủ động từ các điểm thi

Kỳ thi năm nay, Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa) được bố trí 19 phòng thi với 436 thí sinh. Ngoài 317 thí sinh là học sinh của trường, điểm thi này còn có 75 học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, 27 học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện và 17 thí sinh tự do đăng ký dự thi. Theo thầy Trần Văn Thế-Hiệu trưởng nhà trường, ngay khi Sở GD-ĐT dự kiến danh sách các điểm thi, chúng tôi nhanh chóng bố trí, sắp xếp các phòng thi phù hợp. Mỗi phòng thi đều có bảng, quạt mát, đèn chiếu sáng và số lượng bàn ghế theo đúng quy định. Bên cạnh đó, nhà trường còn chủ động trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt... nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 trong suốt kỳ thi.

“Cơn mưa lớn cuối tháng 5 vừa qua đã làm đổ sập gần 40 m tường rào bao quanh trường. Hiện phần hư hỏng này đang được Sở GD-ĐT đầu tư sửa chữa, dự kiến hoàn thành trước khi kỳ thi diễn ra. Chúng tôi cũng làm việc với Nhà khách UBND huyện và một số cơ sở lưu trú lân cận để đảm bảo chỗ ở cho cán bộ, giáo viên đến làm công tác thi tại trường”-thầy Thế thông tin.

Sở GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi. Ảnh: Hồng Thi

Là một trong những điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông thứ 2 của tỉnh, những ngày này, Trường THPT Pleiku đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị. Cô Nguyễn Thị Anh-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Năm nay, điểm thi Trường THPT Pleiku có 654 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, trường chúng tôi có 563 thí sinh; Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai có 44 thí sinh; còn lại là thí sinh tự do thuộc Quân đoàn 3 và lực lượng Biên phòng tỉnh. Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, nhà trường đã ban hành kế hoạch về việc chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổ chức thi tại đơn vị.

“Chúng tôi đã chuẩn bị 30 phòng phục vụ cho thi tốt nghiệp (28 chính thức, 2 phòng dự phòng), 1 phòng cách ly và 1 phòng chờ cho thí sinh. Các phòng phục vụ cho Hội đồng làm công tác thi; phòng, tủ đựng hồ sơ thi và các thiết bị cần thiết đã cơ bản đầy đủ. Ngoài ra, nhà trường còn kiểm tra hệ thống phòng cháy-chữa cháy, máy phát điện, máy bơm… và trang bị đầy đủ vật dụng y tế để đảm bảo an toàn trong kỳ thi”-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku thông tin.

Đẩy nhanh tiến độ

Năm nay, toàn tỉnh có 14.024 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, hệ giáo dục phổ thông 12.825 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên 418 thí sinh; còn lại là thí sinh tự do. Hội đồng thi của tỉnh đã bố trí 39 điểm thi có cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức thi theo quy định ở 17 huyện, thị xã, thành phố với 616 phòng thi (tăng 2 điểm thi so với năm 2020). Tại mỗi điểm thi chính thức đều có các phòng thi dự phòng theo quy định. Ngoài ra, ở mỗi huyện, thị xã, thành phố còn bố trí 1 điểm thi dự phòng. Trên cơ sở số liệu thí sinh, điểm thi và phòng thi, Sở GD-ĐT đã có phương án điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm công tác thi, kể cả lực lượng dự phòng với số lượng dự kiến khoảng 2.729 người.

Công tác khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất bị thiệt hại do mưa bão tại một số điểm thi đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Hồng Thi

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Long, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Sở đã tập trung tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành, địa phương và chỉ đạo sát sao các đơn vị trường học khẩn trương hoàn thành mọi quy trình chuẩn bị trước ngày 30-6. Cùng với đó, lãnh đạo Sở còn làm việc với UBND các địa phương để rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất và các phương án an toàn cho kỳ thi; phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng tham gia trong các khâu của kỳ thi; đồng thời, cập nhật đầy đủ tình hình, số lượng thí sinh không thể dự thi đợt 1 do dịch Covid-19 để tham gia thi đợt 2 và báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 5-7.

“Vừa qua, mưa gió đã gây thiệt hại về cơ sở vật chất tại một số trường được chọn làm điểm thi như: THPT A Sanh (huyện Ia Grai), THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phú Thiện), THPT Trần Phú (huyện Chư Prông), THPT Chu Văn An và THPT Nguyễn Du (huyện Krông Pa). Trước tình hình đó, Sở đã trích kinh phí gần 2,4 tỷ đồng để tập trung khắc phục, sửa chữa, đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ thi. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị ở các điểm thi đã gần như hoàn tất”-ông Long cho biết thêm.

HỒNG THI