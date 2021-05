Học sinh mắc COVID-19, thuộc diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Hiện dịch COVID-19 đã lan vào tới trường học, trong đó có nhiều học sinh lớp 12 của Trường THPT Kinh Bắc (Thuận Thành, Bắc Ninh) được xác định có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Việc học và thi của những học sinh này sẽ được thực hiện thế nào, trong điều kiện vừa phải điều trị bệnh, vừa đang trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT? Đây là điều nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm.



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có thể tổ chức thành nhiều đợt. Ảnh: Sơn Tùng



Ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh



Trong số các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội công bố ngày 9.5, có 4 người ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. Cả 4 trường hợp này cùng là học sinh lớp 12A1 Trường THPT Kinh Bắc (ở xã Hòa Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh).



Trước đó, trong lớp học trên có 2 người dương tính với SARS-CoV-2, thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh là ổ dịch liên quan đến xã Mão Điền. Những em này đi bưng cỗ thuê cho đám cưới ở xã Mão Điền hôm 30.4.



Hiện toàn bộ học sinh Trường THPT Kinh Bắc đã được lấy mẫu xét nghiệm, phân loại đối tượng để tiến hành cách ly y tế theo quy định.



Theo ông Nguyễn Văn Tảo-Hiệu trường THPT Kinh Bắc (Bắc Ninh), từ ngày 6.5, toàn trường đã nghỉ học tập trung và chuyển sang dạy học trực tuyến. Học sinh khối 12 đã hoàn thành việc kiểm tra học kỳ 2, đang tập trung để ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021.



Đối với những học sinh mắc COVID-19, đang phải điều trị, lãnh đạo Trường THPT Kinh Bắc cho biết, mục tiêu ưu tiên trước hết là đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh, để các em yên tâm điều trị.



Trong khu cách ly, các em vẫn được thầy cô hướng dẫn ôn thi bằng các hình thức trực tuyến.



Nhà trường cũng đã dự trù phương án, đề xuất với Sở GDĐT Bắc Ninh, trong trường hợp học sinh mắc COVID-19, thời gian cách ly trúng vào lịch thi tốt nghiệp THPT thì sẽ cho các em có thể thi vào đợt sau.



Đã có phương án tổ chức thi cho thí sinh diện F1, F2, F3



Trước những lo lắng, băn khoăn của học sinh về việc dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, liệu có diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT như kế hoạch, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT đã xây dựng được các kịch bản khả thi, chủ động tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh.



Quan điểm của Bộ GDĐT là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng nhưng phải bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Cứ địa phương nào an toàn, không giãn cách xã hội, thí sinh nào an toàn thì sẽ tổ chức kỳ thi (vào ngày 7-8.7).



Tại các khu vực thi sẽ bố trí các phương án phòng thi cho các thí sinh diện F1, F2, F3, với các phương án phòng chống dịch phù hợp với các nhóm thí sinh diện này.



Trong trường hợp cần thiết, Bộ GDĐT sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi. Để thực hiện phương án này, Bộ GDĐT đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng số lượng, chất lượng để xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt.



Học sinh mắc COVID-19 được đặc cách tốt nghiệp



Trước đó, ngày 4.5, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26.5.2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12.3.2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.



Quy chế này quy định về thi tốt nghiệp THPT và có điểm mới là đã tính đến những trường hợp bất khả kháng. Bộ GDĐT sẽ quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác, không thể tham dự được kỳ thi.



Thực tế, năm 2020, Bộ GDĐT đã phân loại các đối tượng thí sinh theo 4 nhóm. Với nhóm thí sinh F0 (phải điều trị trong bệnh viện, không có điều kiện dự thi), các em được xét đặc cách tốt nghiệp.



Bộ GDĐT đã chỉ đạo các trường đại học có phương thức xét tuyển phù hợp, bảo đảm tối đa quyền lợi cho học sinh, đồng thời bảo đảm quyền chủ động tuyển sinh của các trường.



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được tổ chức thành công, đáp ứng được mục tiêu kép, vừa đảm bảo chống dịch, đồng thời, đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, khách quan, công bằng với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và quyết tâm của toàn ngành giáo dục, các địa phương.



Với những kinh nghiệm đã có, cùng những thuận lợi khi có hành hang pháp lý để xử lý các tình huống trong trường hợp bất khả kháng, học sinh cuối cấp có thể yên tâm quyền lợi của mình sẽ được đảm bảo. Trong giai đoạn này, ưu tiên trước hết của các em là giữ sức khỏe, bình tĩnh ôn thi và chiến thắng dịch bệnh.

