Gia Lai: Khẩn trương lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới

Từ năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 bắt đầu học sách giáo khoa (SGK) mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cùng với cả nước, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai đang khẩn trương chọn SGK theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch.

Hoàn thành việc đề xuất chọn sách

Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) hiện có 6 lớp 1 với 268 học sinh. Năm học tới, số học sinh này sẽ bước vào lớp 2 và tiếp tục theo học chương trình SGK mới. Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, nhà trường nghiêm túc thực hiện việc lựa chọn SGK lớp 2 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Dự kiến năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) có hơn 260 học sinh lớp 2 học SGK mới. Ảnh: Hồng Thi

Thầy Lê Văn Phương-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: "Trường đề xuất chọn bộ sách Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh để giảng dạy cho lớp 2 vào năm học tới. Bởi lẽ, nội dung và hình thức của bộ sách này phù hợp với học sinh nhà trường. Ngày 5-5 vừa qua, chúng tôi đã hoàn thành khâu chọn sách và báo cáo về Phòng GD-ĐT thành phố để tổng hợp".

Cô Hồ Thị Mỹ Lợi-Tổ trưởng Tổ giáo viên khối lớp 2 (Trường Tiểu học Chu Văn An) chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu bản mẫu SGK trên website của các nhà xuất bản từ giữa tháng 2-2021. Tất cả giáo viên trong tổ đều có trách nhiệm đánh giá từng cuốn SGK của từng bộ sách để chọn ra sách phù hợp nhất với thực tế năng lực của học sinh và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường. Công đoạn này cũng sẽ giúp ích cho chúng tôi trong quá trình giảng dạy”.

Cô Hồ Thị Mỹ Lợi-Tổ trưởng Tổ giáo viên lớp 2, Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) nghiên cứu bản mẫu SGK trên website của các nhà xuất bản. Ảnh: Hồng Thi

Tương tự, Trường Tiểu học và THCS Đak Hlơ (xã Đak Hlơ, huyện Kbang) cũng vừa hoàn thành khâu lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6. Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Quang thông tin: “Chúng tôi đã hoàn thành khâu lựa chọn sách vào cuối tháng 4 vừa qua. Đối với lớp 2, nhà trường tiếp tục đề xuất chọn bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mà học sinh lớp 1 đang học. Đối với lớp 6, chúng tôi chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Riêng môn Tiếng Anh lớp 6, chúng tôi thống nhất đề xuất chọn sách Right On! của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh”.

Đảm bảo khách quan, minh bạch

Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều đã hoàn thành việc đề xuất lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6. Ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng GD-ĐT TP. Pleiku-cho hay: Thành phố có 27 trường tiểu học, 5 trường tiểu học-THCS và 14 trường THCS. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ các trường, đối với lớp 2, có 15/32 trường đề xuất chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, 17 trường chọn bộ sách Cánh diều. Ngoài ra, có 29/32 trường dự kiến tổ chức dạy học tiếng Anh cho học sinh lớp 2 vào năm học 2021-2022 với các danh mục sách gồm: Tiếng Anh 2, Family and Friends-National Edition, Explore Our World, i-Learn Smart Start và Macmillan Next Move.

Đối với lớp 6, các trường ở TP. Pleiku chủ yếu đề xuất chọn theo đầu sách chứ không theo bộ sách và rải đều ở cả 3 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và Cánh diều. Riêng môn Tiếng Anh có 7/19 trường chọn sách Tiếng Anh 6 và 12 trường chọn sách Right On! để áp dụng trong năm học tới. Phòng GD-ĐT TP. Pleiku cũng đã tổng hợp báo cáo về Sở GD-ĐT để quyết định.

Việc lựa chọn SGK của tỉnh được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch và hướng đến học sinh. Ảnh: Hồng Thi

Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20-4-2021 quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 20-4-2021 về việc thành lập hội đồng lựa chọn SGK các môn học lớp 2, lớp 6 (năm học 2021-2022). Tiếp đó, Sở phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu tất cả các bộ SGK lớp 2, lớp 6 đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt đến tất cả cán bộ, giáo viên cốt cán và giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 trên địa bàn toàn tỉnh dưới hình thức trực tuyến. Sở cũng chỉ đạo tất cả cán bộ, giáo viên cốt cán và giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 nghiên cứu các bản mẫu SGK điện tử trên website của các nhà xuất bản; ban hành công văn hướng dẫn thực hiện việc lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6; yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện theo đúng quy trình, quy định, báo cáo về Phòng GD-ĐT tổng hợp để báo cáo Sở GD-ĐT.

“Sau khi tổng hợp danh mục SGK, Hội đồng lựa chọn SGK của tỉnh đã họp trực tuyến phiên thứ nhất. Ngày 12-5, trên cơ sở tham khảo đề xuất của các trường và nghiên cứu của các thành viên, Hội đồng họp phiên thứ 2 tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn sách theo các tiêu chí trình UBND tỉnh phê duyệt để báo cáo Bộ GD-ĐT”-ông Định cho hay.

