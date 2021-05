Bộ GD-ĐT lên tiếng về đề xuất thi tốt nghiệp THPT trong khu cách ly

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho hay tùy thuộc vào điều kiện của địa phương sẽ có giải pháp phù hợp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.





Liên quan đến đề xuất cho F1 (người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19) thi tập trung trong khu cách ly tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết quan điểm xuyên suốt nhất trong việc tổ chức thi cho thí sinh thuộc đối tượng F1 là phải bảo đảm an toàn.



"An toàn thứ nhất là cho học sinh, cho cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi đối với đối tượng F1 này. Do đó, chúng ta sẽ có những lựa chọn rất cụ thể, phụ thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương. Chúng ta sẽ có những điểm thi riêng. Nếu khu vực cách ly đó có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, về phòng ốc… để thiết lập điểm thi tại khu vực cách ly thì đây là giải pháp tốt"- ông Trinh cho hay.



Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cũng nhấn mạnh trong điều kiện khu vực cách ly không đáp ứng điều kiện thì sẽ bố trí một điểm thi riêng cho thí sinh F1 nằm ngoài khu vực cách ly. Tuy nhiên, trong điều kiện như vậy thì phải chú ý các yêu cầu phòng chống dịch. Ví dụ việc di chuyển các em từ địa điểm cách ly đến điểm thi và ngược lại phải chú ý có xe riêng và thực hiện giãn cách, thực hiện khử khuẩn cho xe.



Đặc biệt là cán bộ, học sinh đi trên xe đó và những người lái xe phục vụ xe đó phải mặc quần áo bảo hộ để đảm bảo phòng chống dịch. Như vậy tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của địa phương để có giải pháp phù hợp.



"Nhưng xuyên suốt là tình huống nào, chúng ta có giải pháp tương ứng với mục tiêu là thực hiện tối đa khuyến cáo của ngành y tế để chống lây nhiễm chéo trong cộng đồng đối với người tham gia kỳ thi này"- ông Trinh nhấn mạnh.



Ông Mai Văn Trinh cũng nói thêm Bộ GD-ĐT đã tính đến phương án phải tổ chức nhiều hơn một đợt thi.



"Trong trường hợp này thì sự công bằng giữa thí sinh và các đợt thi là sự chú ý cao. Điều đó thể hiện là chúng ta xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu cho các đợt thi khác nhau. Bộ GD-ĐT đã có tính toán và trên cơ sở khoa học, công trình khoa học của xây dựng đề thi, chúng tôi sẽ xây dựng được đề thi phục vụ cho các đợt thi khác nhau nhưng vẫn đảm bảo sự tương đồng về độ khó để không làm ảnh hưởng đến thí sinh dự thi các kỳ thi khác nhau" - ông Trinh cho biết.



Để chia sẻ khó khăn với học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Trường St. Nicholas vừa công bố chương trình học bổng dành cho học sinh.

Ngày 29-5, tập đoàn giáo dục EQuest (EQuest Education Group) cho hay Trường St. Nicholas đã chính thức trở thành thành viên thứ 18 của tập đoàn và là trường phổ thông đầu tiên ở Đà Nẵng gia nhập hệ thống các trường phổ thông của tập đoàn này.



Theo các thoả thuận được ký, EQuest sẽ đầu tư về mọi mặt, nhất là hệ thống tiêu chuẩn, chất lượng, học thuật cho Trường St. Nicholas School (SNS) ngay từ tháng 5-2021. Hai bên sẽ cùng nhau xây dựng định hướng chiến lược phát triển mới, chú trọng đặc biệt cho việc nâng cấp chất lượng chương trình, giảng viên, đào tạo… nhằm tạo ra chất lượng giáo dục cao hơn nữa trên những nền tảng đã có của trường hiện nay. Sự phát triển mới này dựa trên cơ sở tôn trọng và giữ vững triết lý giáo dục của St. Nicholas hiện có và mục tiêu lớn là đào tạo nên những công dân toàn cầu.



Trường St. Nicholas tại Đà Nẵng đang cung cấp chương trình đào tạo thuần Mỹ cho cả học sinh Việt Nam và quốc tế, bậc học từ mầm non tới THPT. Hiện trường đang cùng hợp tác với Đại học Công nghệ Texas ("TTU"), Đại học Missouri ("Mizzou"), Florida Virtual School ("FLVS") để đưa các chương trình đào tạo phù hợp vào giảng dạy cho học sinh. Sau khi hoàn thành chương trình học tại trường, các em sẽ được nhận bằng Tốt nghiệp THPT của Mỹ. Bằng quốc tế này giúp các em học sinh dễ dàng được nhận vào các trường đại học Mỹ và các nước.



