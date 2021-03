Học sinh đánh nhau: Lỗi tại ai?

Học sinh tham gia đánh nhau và học sinh quay clip rồi đưa lên mạng là đáng trách nhưng lỗi không hoàn toàn do các em.



Hai nữ sinh lớp 10 đánh nhau trong lớp học, cả lớp hùa theo

Học sinh tham gia đánh nhau, quay clip rồi đưa lên mạng là do nhận thức của các em còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm ứng xử. Đây là do việc giáo dục chưa tới.



Lặp lại nhiều lần trong môi trường giáo dục



Vừa qua, do có mâu thuẫn, 2 nữ sinh Trường THPT Xuân Trường (Nam Định) đã hẹn nhau tới trường rồi kéo vào nhà vệ sinh đánh nhau, clip sau đó được phát tán gây xôn xao mạng xã hội. Hiện nay, nhà trường đã làm việc với học sinh, yêu cầu viết kiểm điểm và cam kết không tái phạm. Đồng thời, nhà trường làm việc với đại diện phụ huynh các học sinh có liên quan để làm rõ sự việc và phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh.



Đây là câu chuyện không mới nhưng cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong môi trường giáo dục, nó không chỉ gây phản cảm mà có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác. Ở vụ việc trên, một lần nữa chúng ta có thể thấy tình trạng mâu thuẫn, cách thức giải quyết mâu thuẫn và lợi dụng mạng xã hội để lan truyền sự việc giải quyết mâu thuẫn đó là có vấn đề.



Chưa phát huy vai trò của phụ huynh, giáo viên



Quan hệ giữa các học sinh trong trường thực chất là mối quan hệ xã hội thu nhỏ, mà ở đó cũng phải có quy tắc xử sự chung như nội quy, quy chế của trường, của lớp và cả pháp luật. Cách thức giải quyết mâu thuẫn chủ yếu là do giáo viên, nhà trường làm trọng tài, phụ huynh phải tham gia phối hợp. Nếu để các em tự giải quyết mẫu thuẫn bằng cách đánh nhau hoặc sử dụng cách thức tiêu cực thì vai trò của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm chưa phát huy hiệu quả.



Bên cạnh đó, việc học sinh quay clip những vụ việc đánh nhau rồi sau đó phát tán trên mạng là hành động rất đáng trách. Điều này khiến học sinh tham gia đánh nhau, trước áp lực của dư luận và mạng xã hội, có thể ảnh hưởng đến tâm lý, bị trầm cảm và có thể phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất của nhà trường, dẫn đến thôi học. Một khi đã thôi học thì liệu các em có còn cơ hội để nhận thức và sữa chữa lỗi lầm hay không hay sẽ bị trượt dài và sa ngã?



Một hệ lụy khác có thể kể đến là clip đánh nhau của học sinh bị phát tán có thể ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận học sinh, cho rằng việc đánh nhau giữa các học sinh là bình thường và quay clip những vụ đánh nhau để tung lên mạng cũng là bình thường. Lúc này bạo lực học đường có thể gia tăng đột biến.



Sau vụ việc này, giáo viên, nhà trường và phụ huynh học sinh phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa để giáo dục học sinh. Phải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và cả những mâu thuẫn, xích mích giữa các học sinh để có định hướng giải quyết; phải dạy để học sinh biết về mạng xã hội, lợi ích và tác hại của nó mang lại, trong trường hợp cần thiết thì phụ huynh phải có biện pháp phù hợp để kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của học sinh. Có như vậy, mới góp phần ngăn chặn tình trạng học sinh tham gi đánh nhau.

