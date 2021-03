Gia Lai: 16 trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc công nhận trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2019-2020.





Theo đó, toàn tỉnh có 16 trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2019-2020 gồm: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên, Trường Đại học Đông Á-cơ sở tại Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh, Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh, Trung tâm Anh ngữ Âu Việt, Trung tâm Ngoại ngữ Sao Kim và Trường Chính trị tỉnh.

Trường THPT chuyên Hùng Vương là một trong 16 trường vừa được công nhận trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2019-2020. (Ảnh nguồn internet)



Tiêu chí để được công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an bao gồm: Hàng năm, cấp ủy Đảng có nghị quyết (đối với những nơi có tổ chức Đảng), Ban Giám hiệu (Ban Giám đốc) nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng-chống cháy, nổ và 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học từ cấp THCS trở lên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân.



Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường-chính quyền địa phương-gia đình người học (nếu người học là học sinh phổ thông) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học. Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ.



Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường; không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng…



LÊ HÀ