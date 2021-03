Gia Lai: 100% cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.





Kiểm tra một cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, từ ngày 24 đến ngày 26-2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 69 cơ sở giáo dục và kiểm tra gián tiếp qua báo cáo đối với 796 cơ sở giáo dục.

Qua kiểm tra, 100% cơ sở giáo dục đều đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19 trong trường học theo bộ tiêu chí quy định tại Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28-4-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, có 813 đơn vị đạt từ 11 tiêu chí trở lên, được đánh giá thực hiện tốt, trường học an toàn; 52 đơn vị đạt 8-10 tiêu chí, được đánh giá thực hiện khá và trường học an toàn, được phép hoạt động.



MỘC TRÀ