Khi nào giáo viên phải đi học lấy chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Theo quy định trong một loạt Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hiệu lực từ ngày 20.3.2021, giáo viên các cấp sẽ phải đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Vậy, khi nào thì phải đi học để có chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp với giáo viên?



1. Đối với giáo viên THPT



Trước ngày 20.3.2021:



Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng I, II, II.



Giáo viên THPT chỉ phải đi học để có chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp khi muốn thăng hạng từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I.



Từ ngày 20.3.2021



Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I.



Đối với giáo viên THPT mới được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên THPT hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.



- Đối với những đối tượng khác chỉ khi muốn thăng hạng mới phải đi học (Điều 4, 5 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định dự thi/xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ hạng từ đủ 06 năm trở lên; thăng hạng từ hạng III lên hạng II phải có thời gian giữ hạng từ đủ 09 năm trở lên).



Lưu ý, đối với giáo viên THPT đang giữ chức danh giáo viên THPT hạng III (không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng) mà từ 20.3.2021 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III mới theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT thì không yêu cầu phải có chứng chỉ giáo viên THPT hạng III vì theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư 04/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên THPT hạng III chỉ áp dụng đối với giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021.



2. Đối với giáo viên THCS



Trước ngày 20.3.2021:



Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm I, II và III.



Giáo viên THCS chỉ phải đi học để có chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp khi muốn thăng hạng từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I.



Từ ngày 20.3.2021:



Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I.



- Đối với giáo viên THCS mới được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên THCS hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.



- Đối với những đối tượng khác chỉ khi muốn thăng hạng mới phải đi học (Điều 4, 5 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định dự thi/xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ hạng từ đủ 06 năm trở lên; thăng hạng từ hạng III lên hạng II phải có thời gian giữ hạng từ đủ 09 năm trở lên).



Lưu ý, đối với giáo viên THCS hiện đang giữ chức danh giáo viên THCS hạng III (không yêu cầu chứng chỉ) mà từ 20.3.2021 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III mới theo Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT thì không yêu cầu phải có chứng chỉ giáo viên THCS hạng III vì theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 03/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên THCS hạng III chỉ áp dụng đối với giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021.



3. Đối với giáo viên tiểu học



Trước ngày 20.3.2021:



Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 3 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng II, hạng III và hạng IV.



Giáo viên tiểu học chỉ phải đi học để có chứng chỉ khi muốn thăng hạng từ hạng IV lên hạng III hoặc từ hạng III lên hạng II.



Từ ngày 20.3.2021:



Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I.



- Đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên tiểu học hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.



- Đối với những đối tượng khác chỉ khi muốn thăng hạng mới phải đi học (Điều 4, 5 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định dự thi/xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ hạng từ đủ 06 năm trở lên; thăng hạng từ hạng III lên hạng II phải có thời gian giữ hạng từ đủ 09 năm trở lên).



Lưu ý, đối với giáo viên tiểu học hiện đang giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV (không yêu cầu chứng chỉ) mà từ 20.3.2021 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới theo Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì không yêu cầu phải có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III vì theo quy định tại Khoản 7 Điều 10 Thông tư 02/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III chỉ áp dụng đối với:



+ Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021.



+ Giáo viên tiểu học hạng III cũ bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên tiểu học hạng III mới.



4. Đối với giáo viên mầm non



Trước ngày 20.3.2021:



Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng II, hạng III và hạng IV.



Giáo viên chỉ phải đi học để có chứng chỉ khi muốn thăng hạng từ hạng IV lên hạng IIII hoặc từ hạng III lên hạng II.



Từ ngày 20.3.2021:



Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng III, hạng II và hạng I.



- Từ 20.3.2021, đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên mầm non hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.



- Đối với những đối tượng khác chỉ khi muốn thăng hạng mới phải đi học (Điều 4, 5 Thông tư 01/2021 quy định dự thi/xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I phải có thời gian giữ hạng từ đủ 06 năm trở lên; thăng hạng từ hạng III lên hạng II phải có thời gian giữ hạng từ đủ 09 năm trở lên).



Lưu ý, đối với giáo viên hiện đang giữ chức danh giáo viên mầm non hạng IV (không yêu cầu chứng chỉ) mà từ 20.3.2021 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III mới theo Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT thì không yêu cầu phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III vì theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Thông tư 01/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III chỉ áp dụng đối với:



+ Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021.



+ Giáo viên mầm non hạng III cũ bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên mầm non hạng III mới.



