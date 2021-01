Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai: Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi

(GLO)- Sáng 23-1, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC) Gia Lai đã tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021.

Học kỳ I năm học 2020-2021, Trường APC Gia Lai đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Tiêu biểu như tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 TP. Pleiku, học sinh nhà trường đã đạt 13 giải với 1 giải nhất môn Toán học; 2 giải nhì môn Vật lý, Ngữ văn; 3 giải ba ở các môn Tiếng Anh, Vật lý và Sinh học; 7 giải khuyến khích các môn Hóa học, Toán học, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh. Trường có 7 học sinh lọt vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 3-2021. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh (bảng B), nhà trường có 3 em đạt giải gồm: 1 giải nhì môn Hóa học, 1 giải ba môn Toán học và 1 giải khuyến khích môn Tiếng Anh.

Bên cạnh đó, Trường APC Gia Lai cũng xuất sắc giành giải nhất tại các cuộc thi tiếng Anh, Vật lý do các trường khối THPT trong cụm chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trường còn đạt nhiều thành tích cao trong các giải thể thao như: Giải nhì Giải bóng chuyền TP. Pleiku dành cho học sinh THPT; giành 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 16 huy chương đồng tại Giải bơi học sinh phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và Giải bơi toàn tỉnh do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức…

Khen thưởng học sinh đạt thành tích trong các phong trào văn nghệ, thể thao. Ảnh: Nguyễn Giang

Ngoài ra, Trường APC Gia Lai hiện là đơn vị tiên phong trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho học sinh tham dự các cuộc thi toán quốc tế. Tại Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo năm 2020, 5 học sinh của nhà trường đã đạt thành tích xuất sắc với 1 giải National Champion (vô địch Quốc Gia), 1 giải Distinction (giỏi), 3 giải top 10%. Kỳ thi Toán Singapore và châu Á (SASMO) năm 2020, học sinh nhà trường đạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO) năm 2020, hoc sinh nhà trường đạt 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng…

