Thí sinh Olympia gây bất ngờ với khả năng đọc rap số Pi bằng 3 thứ tiếng

Chiều 3.1, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mở đầu năm mới 2021 đã diễn ra với sự tranh tài của 4 "nhà leo núi”: Vũ Văn Trường (THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Tấn Khải (THPT Quốc tế TP Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ), Nông Quốc Duy (THPT chuyên Bắc Kạn), Trần Văn Quang Khải (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai).



Trước khi bước vào phần thi Khởi động, bốn "nhà leo núi" đã có phần giới thiệu và chào hỏi ấn tượng.



Trong đó, Văn Trường thể hiện khả năng tiếng Nhật thành thạo; Tấn Khải thể hiện khả năng đọc rap nhanh 100 chữ số đầu của chữ số Pi bằng thứ tiếng Việt - tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Sau phần thi Khởi động, Tấn Khải dẫn đầu với 90 điểm; Văn Trường 80 điểm; Quốc Duy và Quang Khải cùng được 40 điểm.



Sang phần thi “Vượt chướng ngại vật”, Quang Khải giải được từ khóa "Phật giáo". Khép lại phần thi này, vị trí của các thí sinh lần lượt: Tấn Khải 130 điểm; Văn Trường 90 điểm, Quang Khải 80 điểm, Quốc Duy 60 điểm.



Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự tự tin, ổn định của Tấn Khải khi trả lời nhanh nhất và chính xác 3/4 câu hỏi.



Ở phần thi Về đích, Tấn Khải là người thi đầu tiên, đã lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 10 điểm. Cậu trả lời chính xác 2/3 câu; riêng câu thứ hai để Văn Trường có cơ hội trả lời và ghi điểm. Tấn Khải ghi được 260 điểm sau phần thi Về đích của mình.



Văn Trường bước vào phần thi Về đích với số điểm 190, đã quyết tâm lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm. Cậu trả lời chính xác câu đầu tiên; câu thứ hai để Quang Khải ghi điểm, câu thứ ba để Quốc Duy ghi điểm. Văn Trường về vị trí với 160 điểm.



Quang Khải cũng bước vào thi Về đích với lợi thế 190 điểm, nhưng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 10 - 10. Cậu trả lời chính xác câu thứ hai, còn câu đầu tiên để Quốc Duy ghi điểm, câu thứ ba để Tấn Khải nâng điểm số. Quang Khải về chỗ với 170 điểm.



Quốc Duy là thí sinh cuối cùng thi Về đích, có số điểm 170 đã lựa chọn gói ba câu hỏi 10 điểm và trả lời chính xác cả ba câu. Quốc Duy về chỗ với 200 điểm.



Kết quả, Nguyễn Tấn Khải (THPT Quốc tế TP.Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ) với số điểm 270 đã giành được vòng nguyệt quế cuộc thi tuần và tấm vé cuộc thi tháng 1 quý II.



Nông Quốc Duy (THPT chuyên Bắc Kạn) về nhì với 200 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Vũ Văn Trường (Trường THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) 160 điểm; Trần Văn Quang Khải (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai) 170 điểm.

