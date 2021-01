Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổng kết 3 phong trào thi đua chuyên đề năm học 2019-2020

(GLO)- Chiều 22-1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 3 phong trào thi đua chuyên đề do ngành phát động gồm: “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT”, “Trường xanh-sạch-đẹp-an toàn”, “Huy động và duy trì sĩ số học sinh” năm học 2019-2020. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND và Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố.



Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Long trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT” năm học 2019-2020. Ảnh: Mộc Trà



Năm học 2019-2020, ngành GD-ĐT tỉnh phát động 3 phong trào thi đua chuyên đề, đặt ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt từ 92% trở lên; tỷ lệ bỏ học trong toàn ngành dưới 0,35% (tiểu học dưới 0,025%, THCS dưới 0,55%, THPT dưới 1%, giáo dục thường xuyên dưới 2,25%) và phấn đấu 30% trường học đạt 16/16 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu năm học, ngành đã có nhiều giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện. Các đơn vị căn cứ nội dung thi đua chuyên đề đã phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện, đăng ký thi đua, động viên và phát huy tinh thần tự giác của mỗi giáo viên để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Qua triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua chuyên đề đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác duy trì sĩ số học sinh và phụ đạo học sinh yếu kém lớp 12; ý thức xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các cơ sở giáo dục được nâng lên đáng kể. Kết thúc năm học 2019-2020, toàn ngành đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thi đua đề ra.

Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 97,57% (tăng 6,95% so với năm học 2018-2019). Trong đó, khối THPT đạt 99,50%; khối giáo dục thường xuyên đạt 78,95%; khối THPT tự do đạt 70,99%. Đặc biệt, toàn tỉnh có có 25/48 trường THPT có 100% học sinh đậu tốt nghiệp (không tính thí sinh tự do), tăng 21 trường so với năm 2019; 14 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp trên 99%; 7 trường đạt trên 98%.



Ngoài ra, nhiều ngôi trường xanh-sạch-đẹp, thân thiện được quan tâm đầu tư xây dựng từ nhiều nguồn vốn, đạt 4 tiêu chuẩn và 16 tiêu chí theo Quyết định số 239/QĐ-SGDĐT ngày 25-8-2017 của Sở GD-ĐT. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo trong độ tuổi đến lớp đạt 89%; học sinh đi học đúng tuổi ở cấp tiểu học đạt 99,9%, cấp THCS đạt 91,5%, cấp THPT đạt 52%.



Tại hội nghị, một số đơn vị đã tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình triển khai thực hiện 3 phong trào. Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng tiếp tục phát động 3 phong trào thi đua trong toàn ngành năm học 2020-2021 gồm: “Huy động và duy trì sĩ số học sinh”, “Duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT và nâng cao điểm trung bình các môn thi”, “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn”.

Bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Huy động và duy trì sĩ số học sinh”. Ảnh: Mộc Trà



Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT”; 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Huy động và duy trì sĩ số học sinh”; 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Trường xanh-sạch-đẹp-an toàn” năm học 2019-2020.

Giám đốc Sở GD-ĐT cũng tặng giấy khen cho 90 tập thể và 90 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện 3 phong trào trên (mỗi phong trào có 15 tập thể và 15 cá nhân được tuyên dương).



MỘC TRÀ