Gia Lai: Đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong mùa lạnh

(GLO)- Gần 1 tháng qua, các đợt không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt độ trên toàn tỉnh Gia Lai hạ thấp, nhất là khu vực TP. Pleiku. Trước tình hình đó, các trường học đã triển khai một số biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) có 1.219 học sinh, trong đó có gần 800 học sinh bán trú. Những ngày lạnh giá này, các biện pháp chống rét cho học sinh được nhà trường quan tâm triển khai.

Cô Đinh Thị Phượng-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Học sinh bán trú của trường từ lớp 1 đến lớp 3. Bên cạnh việc thường xuyên nhắc nhở học sinh phải luôn mặc ấm, đắp chăn trong lúc ngủ trưa, nhà trường còn chú trọng chế độ dinh dưỡng cho các em trong mùa lạnh. Thức ăn được chế biến đảm bảo vệ sinh, nóng sốt; không sử dụng các thức ăn có sẵn như: bánh mì, bánh ướt... như trong mùa mát mẻ. Vừa qua, nhà trường đã mua bổ sung thêm hơn 200 chiếc chăn dày tăng cường cho các lớp bán trú nhằm đảm bảo đủ ấm cho học sinh khi ngủ trưa”.

Cũng theo cô Phượng, để tránh gió lùa, tất cả các phòng học đều được đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Thời gian này, nhà trường không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục khi đến lớp. Những tiết học ngoại khóa, thể dục đều được tổ chức trong nhà đa năng; riêng thể dục giữa giờ vẫn được duy trì trong 5 phút vào thời điểm ra chơi để học sinh được vận động, làm ấm người.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) luôn được thầy cô nhắc nhở giữ ấm trong suốt buổi học. Ảnh: Mộc Trà

Em Nguyễn Hoàng Minh Đăng (lớp 5/1) chia sẻ: “Mấy hôm nay trời lạnh, khi lên lớp, chúng em đều được cô giáo nhắc nhở phải luôn mặc áo ấm, quàng khăn và đi tất trong suốt buổi học. Ngoài ra, trong giờ chào cờ và sinh hoạt lớp, chúng em còn được tuyên truyền về cách giữ ấm cơ thể và phòng-chống các bệnh dễ gặp trong mùa lạnh. Để bảo vệ sức khỏe, chúng em luôn nghe theo sự hướng dẫn của thầy cô”.

Với 100% học sinh bán trú, Trường Tiểu học-THCS-THPT Sao Việt (TP. Pleiku) cũng rất chú trọng đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi thời tiết trở lạnh. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Duy Dũng, nhiều biện pháp đã được nhà trường áp dụng trong thời gian qua như: duy trì việc đóng cửa trong suốt buổi học để tránh gió lùa; nhắc nhở phụ huynh học sinh trang bị trang phục đến trường cho con em đảm bảo đủ ấm; điều chỉnh khẩu phần ăn, tăng cường lượng đạm và chất béo trong thực đơn hàng ngày; trang bị đầy đủ chăn, màn cho học sinh; chỉ đạo nhân viên y tế tuyên truyền cho học sinh phòng ngừa các dịch bệnh mùa lạnh và chuẩn bị đảm bảo cơ số thuốc để sơ cứu kịp thời các trường hợp học sinh ốm theo quy định... Nhà trường cũng đã điều chỉnh 4 tiết bơi lội bắt buộc/tuần với thời gian và hình thức phù hợp trong mùa lạnh này.

“Thuận lợi của trường là giờ học buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút nên thời tiết không còn quá lạnh như sáng sớm. Ý thức bảo vệ sức khỏe của học sinh cũng tương đối tốt nên nhà trường không gặp quá nhiều khó khăn trong công tác này”-thầy Dũng thông tin thêm.

Học sinh Trường Tiểu học-THCS-THPT Sao Việt (TP. Pleiku) được học kỹ thuật bơi trên cạn ở sân trường khi thời tiết trở lạnh. Ảnh: Mộc Trà

Đối với bậc học mầm non, việc chống rét cho học sinh càng được các trường chú trọng. Ngay từ những ngày đầu mùa đông, trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhiệt độ không ngừng hạ thấp, Trường Mầm non Họa Mi (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) đã chủ động triển khai các biện pháp giữ ấm kịp thời để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Cô Phạm Thị Hồng Nhung-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Toàn trường có 225 học sinh 3-5 tuổi. Chúng tôi chỉ đạo giáo viên theo dõi sức khỏe của trẻ, tuân thủ việc đi tất, mặc ấm và mang dép cho học sinh trên lớp. Các hoạt động ngoài trời của trẻ cũng được tổ chức lại cho phù hợp với điều kiện thực tế. Nếu trời quá lạnh, chúng tôi không cho trẻ ra sân mà chỉ hoạt động nhẹ trong lớp. Bữa ăn được thay đổi, cải thiện, luôn luôn nóng ấm. Nhà trường còn vận động phụ huynh giữ ấm và cho trẻ đến lớp đầy đủ để duy trì sĩ số học sinh; đồng thời thường xuyên cập nhật các thông tin dự báo thời tiết để chủ động các biện pháp giữ ấm cho trẻ, tạo sự yên tâm nơi phụ huynh”.

Theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán vẫn còn khoảng 2-3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh ta với nền nhiệt độ giảm sâu xuống 10-14 độ C. Vì thế, việc chống rét cần được các trường duy trì và triển khai hiệu quả nhằm đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho học sinh.

MỘC TRÀ