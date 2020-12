Hai cha con cùng nhận bằng tốt nghiệp ĐH

Ngày 26.12 vừa qua là một ngày vui của cả gia đình anh Trần Công Thành, vì hai cha con anh Thành cùng bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp ĐH ngành ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) sau hơn 2 năm theo học.



Một luật sư ham học

Hai cha con anh Trần Công Lập, Trần Công Thành trong ngày lễ nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh: T.T



"Vừa là cha con vừa là bạn học rất vui!"



Chia sẻ về niềm vui cùng nhận bằng tốt nghiệp ĐH ngành ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Tài chính - Marketing) cùng với con mình, anh Trần Công Lập (53 uổi), hiện làm việc ở Sở Tư pháp tỉnh An Giang, cho biết: “Thực sự đây là thành quả sau nhiều ngày nỗ lực của bản thân tôi. Ngôn ngữ Anh là một ngành không dễ đối với tôi, nên hành trình để lấy được tấm bằng này là khó nhất so với 2 lần trước đó. Chính vì thế niềm vui này vô cùng giá trị”.



Được biết, anh Lập từng tốt nghiệp Trường ĐH Luật TP.HCM, sau đó tiếp tục tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Sau khi có bằng thạc sĩ về luật của Trường ĐH Kinh tế luật TP.HCM, anh Lập muốn trở thành nghiên cứu sinh nên đã quyết định đăng ký học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. “Muốn làm nghiên cứu sinh, tôi cần phải được học tập bài bản hơn để có một trình độ tiếng Anh tốt, đáp ứng yêu cầu của trình độ tiến sĩ dù tôi cũng đã có chứng chỉ B1. Hơn nữa, tôi thấy tiếng Anh là vô cùng cần thiết, không chỉ tốt cho việc tra cứu, tham khảo tài liệu nghiên cứu, mà còn có thể giao lưu trao đổi trực tiếp với người nước ngoài trong những tình huống cần thiết. Vì thế dù tuổi không còn trẻ tôi vẫn muốn đi học”, anh Lập chia sẻ.



Vì có tuổi nên trong quá trình học, anh Lập cho rằng mình có trở ngại về kỹ năng giao tiếp, trong khi con anh là Trần Công Thành lại có lợi thế về kỹ năng này, cùng với kỹ năng dịch thuật. “Thế là 2 cha con hỗ trợ cho nhau. Ở nhà thì là cha con nhưng khi ngồi học bài hoặc khi lên lớp thì chúng tôi là… bạn học. Cùng nhau trao đổi, tranh luận, hoặc đi ngoại khóa với nhau… rất vui. Giữa cha con không còn khoảng cách nào nữa”, anh Lập kể lại.



"Ba là tấm gương về tinh thần học tập"



Trong khi đó, Trần Công Thành (31 tuổi) cũng không giấu nổi xúc động khi nói về ngày cùng ba mình nhận bằng đáng nhớ ấy. Thành cho bày tỏ: “Ba là tấm gương lớn về tinh thần học tập cho tụi mình. Chính ba đã rủ mình đăng ký học. Vì mình cũng đang có định hướng làm nghiên cứu sinh, thế là hai cha con cứ cuối tuần là lại chở nhau đi học tại phân hiệu của trường cách nhà 3 km. Khi nào mình mải mê công việc quá, ba lại gọi điện nhắc đi học cho đúng giờ. Nhờ là bạn học nên mối quan hệ cha con trở nên gắn bó hơn, hiểu nhau và dễ chia sẻ với nhau hơn”.



Được biết, Thành từng học ngành công nghệ sinh học - ứng dụng trong nông nghiệp của Trường ĐH Bình Dương, sau đó tốt nghiệp cao học ngành khoa học cây trồng của Trường ĐH An Giang. Hiện Thành làm việc tại Viện Nông nghiệp Lộc Trời, chuyên nghiên cứu ứng dụng việc canh tác lúa tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế.



Thời điểm này anh Lập cũng đã hoàn thành nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) và đang chờ bảo vệ luận án.



Anh Trần Công Lập chia sẻ thêm: “Tôi đi học vừa là vì có cái “máu” học tập, bất kể tuổi tác hay là công việc bận rộn, vừa là muốn trở thành tấm gương cho con cháu noi theo. Học tập không bao giờ là đủ. Học ở trường lớp và tự học ngoài cuộc sống. Tinh thần ấy rất cần thiết trong thời đại ngày nay”.



Có lẽ vì thế mà em trai của Thành, con trai thứ 2 của anh Lập làm việc trong ngành ngân hàng, cũng đang tiếp tục học thạc sĩ. Thành tâm sự: “Ba mình là tấm gương lớn về tinh thần học tập cho 2 anh em mình. Và mình cũng muốn bản thân sẽ trở thành tấm gương cho con cái sau này".

