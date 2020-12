Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên: Không tạo thêm gánh nặng bồi dưỡng, tập huấn

- Ông Đặng Văn Bình, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT: Mong mỏi từ lâu của giáo viên



Bộ GD-ĐT đã làm việc, trao đổi và đi đến thống nhất với Bộ Nội vụ về việc bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên. Sau khi Bộ Nội vụ có ý kiến chính thức bằng văn bản, Bộ GD-ĐT đã hiện thực hóa trong chùm Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Chùm Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập có hiệu lực trong tháng 2-2021.



Việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là mong mỏi từ lâu của giáo viên. Những năm qua, đã có nhiều phản ánh về những áp lực và tiêu cực khi giáo viên phải đi học để có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trong khi đó, trên thực tế, trong quá trình đào tạo, các thầy cô đã được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ở những mức độ khác nhau, nên việc tiếp tục phải bồi dưỡng thêm để có chứng chỉ chỉ là hình thức, chưa thiết thực. Tới đây, khi các thông tư ban hành các tiêu chuẩn, quy định liên quan đến nhà giáo ra đời, giáo viên sẽ được “cởi trói” về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Những nội dung về ngoại ngữ, tin học tới đây sẽ được tính toán để đưa vào chương trình đào tạo giáo viên một cách phù hợp; để khi ra trường, giáo viên có đủ năng lực ngoại ngữ, tin học phục vụ công việc.





- Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Sẽ quy định cụ thể từng vị trí, công việc



Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 138 ngày 27-11-2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã quy định cụ thể việc miễn thi ngoại ngữ, tin học đối với một số trường hợp. Trước đây, các nghị định về nội dung này không quy định cụ thể những trường hợp nào được miễn, còn nay đã được cụ thể hóa rất chi tiết trong Nghị định 115 và Nghị định 138 khi tuyển dụng công chức, viên chức và khi thi nâng ngạch công chức, nâng hạng chức danh viên chức.



Hai nghị định này đã quy định cơ cấu, kết cấu của vị trí việc làm, trong đó có việc mô tả công việc ra sao, xác định khung năng lực như thế nào, có cả quy định về ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, nghiệp vụ… phù hợp với từng vị trí, việc làm. Trên tinh thần các nghị định của Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ cùng các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, kể cả những bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành như tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng, hay các bộ quản lý ngành lĩnh vực sự nghiệp như y tế, giáo dục rà soát lại toàn bộ những quy định về mã số, tiêu chuẩn, chức danh để hoàn chỉnh cho phù hợp.





- Bà Hoàng Thị Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Yêu cầu mang tính đối phó, hình thức



Thông tin bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên thực sự là tin rất vui với chúng tôi. Từ lâu, những bất cập của quy định này ai cũng thấy rõ, nhất là với những giáo viên có tuổi, có kinh nghiệm chuyên môn gặp khó khăn, bất lợi so với giáo viên trẻ khi đánh giá chuẩn nghề nghiệp, hoặc xét (thi) nâng hạng. Mặt khác, do đặc thù kiến thức, một số bộ môn không đòi hỏi cao về ngoại ngữ và tin học (Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật), nên việc có chứng chỉ hoàn toàn mang tính đối phó, hình thức, không áp dụng trong thực tế. Do đó, để đủ điều kiện thăng hạng, một bộ phận giáo viên đã vất vả bỏ thời gian, công sức đi học, thi lấy chứng chỉ, ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian dạy học trên lớp. Vấn đề là nhiều giáo viên không áp dụng kiến thức ngoại ngữ, tin học có được từ việc học và thi các chứng chỉ trên. Bởi vậy, bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thực sự là một sự “cởi trói” đối với giáo viên. LÂM NGUYÊN ghi