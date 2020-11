Hiệu trưởng xin xuống làm giáo viên vì áp lực công việc

Một hiệu trưởng đã được chấp thuận xuống làm giáo viên để được đi dạy sau khi có đơn nguyện vọng không muốn làm lãnh đạo vì sức khỏe và áp lực công việc.





Ông Võ Văn Thịnh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 25-11, xác nhận huyện này đã chấp thuận nguyện vọng theo đơn của một hiệu trưởng muốn từ nhiệm để xuống làm giáo viên.



Đó là trường hợp ông Nguyễn Viết Giàu, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Thuận An, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Ông này đã được UBND huyện, Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang ký quyết định và điều động xuống dạy môn Toán tại Trường THCS Phú Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.



Huyện này cũng đã điều động người khác đến nhậm chức hiệu trưởng thay ông Giàu.





Trong các cơn bão lũ vừa qua, điểm Trường THCS Thuận An là nơi được trưng dụng để di dời hàng trăm người dân đến tránh trú. Trong ảnh là ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đến thăm người dân đến đây tránh trú cơn bão số 13.



Ông Thịnh nói rằng ông Giàu còn khoảng 2,5 – 3 năm nữa mới nghỉ hưu nhưng do sức khỏe hạn chế nên công tác quản lý chưa chặt chẽ. "Giai đoạn này nhiều áp lực nên thầy viết đơn xin lên dạy gần nhà. Thầy gửi đơn muốn về trường Phú Thượng dạy môn Toán để đỡ áp lực và huyện tạo điều kiện"– ông Thịnh giải thích.



Ông Thịnh bác bỏ việc ông Giàu bị điều xuống làm giáo viên do lãnh đạo huyện Phú Vang đến kiểm tra công tác phòng chống bão lũ thời gian vừa qua tại trường này và phát hiện ông không trực lãnh đạo. "Trong công tác này thì phòng cũng đi kiểm tra, nhắc nhở một số trường chứ không riêng trường đó" – ông Thịnh nói thêm.



Ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Vang cũng xác nhận thông tin điều động đối với ông Nguyễn Viết Giàu xuống làm giáo viên là theo nguyện vọng dựa trên đơn đề đạt cá nhân.



Tuy nhiên, ông Hải cũng xác nhận: "Lãnh đạo huyện đi kiểm tra không có (không trực-PV) nên huyện quyết định rút ông Giàu về làm chuyên viên của Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang nhưng ông già rồi, xa nhà nên tạo điều kiện. Hoàn toàn không phải vì lý do bị kỷ luật mới điều chuyển xuống làm giáo viên".

Theo Hoàng Duy (NLĐO)