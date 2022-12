(GLO)- Theo nhận định hình thế thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia: Bắc Bộ đêm 5-12 tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 6 đến 10-12 chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 3 đến 13-12) ở các khu vực trên cả nước: Ngày 4-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa. Ảnh: Gia Bảo



Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 10 độ C đến 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 13 độ C đến 15 độ C.



Tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An cũng chuyển trạng thái có mưa vài nơi. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đêm có mưa vài nơi, từ chiều mai, có mưa rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và giông. Trời rét.



Từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Phía Bắc trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to.



Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 5 đến ngày 13-12: Khu vực Bắc Bộ đêm 5-12 tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C đến 17 độ C. Từ ngày 6-12, nhiệt độ có xu hướng tăng nhưng trời vẫn rét sâu về đêm và sáng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 5 đến 10-12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.



Tại Nam Trung Bộ từ đêm 5 đến 10-12 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.



Theo dự báo thời tiết, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 6 đến 10-12 chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 mm đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã: Song An, Cửu An (thị xã An Khê), Tân An (huyện Đak Pơ), Đak Pling (huyện Kông Chro), Lơ Ku (huyện Kbang), Đất Bằng, Ia Mlah, Chư Drăng (huyện Krông Pa).



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn Gia Lai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.



G.B