Đề phòng lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên

(GLO)- Tại các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên, Đak Lak tiếp tục có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên.



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 12-10, khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 m đến 6 m.



Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, đêm tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 m đến 4 m. Riêng vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông sóng biển cao 3 m đến 5 m.

Nước lũ dâng cao gây ngập sâu chia cắt tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: TTXVN)



Ngày 12-10, dự báo lũ trên sông Kôn dao động ở mức báo động 2-báo động 3; lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn (Quảng Nam), các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1.



Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.



Dự báo thời tiết các khu vực trong ngày và đêm 12-10: Phía Tây Bắc Bộ, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 độ C-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 độ C đến 29 độ C.



Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 độ C đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 độ C đến 30 độ C.



Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, riêng Thừa Thiên-Huế cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ C.



Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C.



Thời tiết mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Gió Đông cấp 2-3, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 30 độ C.



* Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên



Tại khu vực các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên, Đak Lak tiếp tục có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến ở các tỉnh từ 20 mm đến 40 mm, có nơi trên 60 mm.



Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Cụ thể các huyện: Tây Trà, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi); Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu (tỉnh Phú Yên); Kon Plông, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum); Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa và thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai); MĐrắk, Ea Kar, Krông Pak, Krông Năng (tỉnh Đak Lak).



Các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc do lượng mưa đã tích lũy lớn trong những ngày qua.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.



