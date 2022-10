Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Kon Tum

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, trong ngày 11-10, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực phía Đông, Đông Bắc có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa có khả năng đạt từ 30-100mm, có nơi trên 110mm.

Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trước tình hình trên, Đài Khí tượng thủy văn Kon Tum cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp, trong đó tại các huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Glei, Tu Mơ Rông…nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu 10 huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ để triển khai phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả với phương châm “bốn tại chỗ".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân để có biện pháp phòng tránh; đồng thời tập trung khắc phục hậu quả hậu quả, cứu trợ kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Sở Lao động-Thương bình và Xã hội theo dõi, hướng dẫn các địa phương tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với gia đình bị thiệt hại do bão, lũ, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn cho học sinh, huyện Tu Mơ Rông đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 11-10. Hiện trên địa bàn huyện, mưa lớn kéo dài liên tục.