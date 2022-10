Bão NESAT vào biển Đông, diễn biến phức tạp

(GLO)- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng ngày 16 đến 17-10, bão Nesat sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6. Cơn bão này sẽ tương tác với không khí lạnh nên diễn biến rất phức tạp.

Dự báo diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới từ nay đến hết năm 2022



Cơ quan khí tượng nhận định diễn biến cơn bão, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13.



Hướng đi của bão NESAT. Ảnh nguồn Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia



Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.



Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 km, cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.



Từ chiều 16-10, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m.



Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14-10 đến 19 giờ ngày 15-10 có nơi trên 400 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) 583.0 mm, Nam Đông (Thừa Thiên -Huế) 549.2 mm, Thủy điện Rào Trăng 4 (Thừa Thiên -Huế) 547.6 mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 410.6 mm, …



Các chuyên gia cảnh báo, diễn biến mưa lớn từ đêm 15-10 đến hết ngày 16-10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 16-10, mưa lớn có xu hướng giảm ở những khu vực trên.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cấp 2.



Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)