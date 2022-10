7 người chết, hơn 14.000 nhà bị ngập do mưa lũ

(GLO)- Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng-chống thiên tai, mưa lũ liên tục đã khiến Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại khá nặng. Tính đến ngày 1-10, tại Nghệ An đã có 7 người chết; 20 ngôi nhà thiệt hại trên 70%; 121 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 1.120 hộ phải di dời; 18.828 nhà bị ngập (Nghệ An 17.489, Hà Tĩnh 1.339).

Ngoài ra, có 1.661 ha lúa; 8.146 ha hoa màu; 2.278 ha cây công nghiệp, ăn quả, hằng năm, lâu năm; 135 ha rừng, 7.614 ha ao hồ, 715 tấn muối bị thiệt hại.

Đặc biệt, mưa lớn khiến 411 con gia súc, 83.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 119 điểm trường bị ảnh hưởng và 8.210 m kênh mương, 21 đập loại nhỏ bị hư hỏng; 77 cầu, cống bị hư hỏng; 1.550 m bờ sông bị sạt lở.

Mưa lũ gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng-chống thiên tai, hiện nay, lũ trên sông Cả (tỉnh Nghệ An), hạ lưu sông La (tỉnh Hà Tĩnh) và mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang lên; sông Ngàn Sâu (tỉnh Hà Tĩnh) biến đổi chậm. Dự báo trong 13 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông La lên trên báo động 1, sau đó xuống chậm.

Dự báo đến ngày 2-10, ở khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm; riêng Quảng Ninh và Thanh Hóa 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đề phòng sự cố công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

