Trong 96 đến 120 giờ tới, bão Noru có khả năng đi vào đất liền và suy yếu

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Noru, di chuyển nhanh, hướng về Biển Đông. Dự báo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20 km và có xu hướng mạnh dần lên.

Khẩn trương ứng phó bão Noru và mưa lớn ở miền trung

Theo đó, hồi 1 giờ ngày 24-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 129,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 810 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11.

Hình ảnh vị trí và đường đi của bão. Nguồn: nchmf.gov.vn

Đến 1 giờ ngày 25-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13.

Bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và đi vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 26-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Luzon (Philippines), cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 24-9, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào, rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)