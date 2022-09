Tây Nguyên mưa lớn cục bộ vào tối 6-9, đề phòng có lốc và gió giật mạnh

(GLO)- Ngày và đêm 6-9, ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (5-9), ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5-9 đến 7 giờ ngày 6-9 có nơi trên 90 mm như: Mỹ Thọ (Bình Định) 99.6 mm, Ia Dom (Kon Tum) 119.8 mm, Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) 130.4 mm, Kon Dơng (Gia Lai) 121.6 mm, Ayun (Gia Lai) 159.8 mm,...

Thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa và giông, có nơi có mưa to. Ảnh: Gia Bảo



Dự báo thời tiết ngày và đêm 6-9, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối 6-9.



Cảnh báo mưa giông và mưa lớn cục bộ ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 7-9, thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối.



Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.



Cảnh báo thời tiết trong đêm 7-9 đến ngày 12-9, ở khu vực đồng bằng, trung du và ven biển Bắc bộ, khu vực Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt.



Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ dịch dần xuống phía Nam, kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa và giông, có nơi có mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



