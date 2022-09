Ngày 12-9, khu vực Tây Nguyên khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 12-9, khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm có nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong mưa giông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.





Dự báo, do ảnh hưởng rìa phía bắc rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nâng trục dần lên phía bắc, riêng vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m đến 3.000 m, hôm nay (12-9), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa giông tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm).



Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 độ C-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 độ C đến 34 độ C.

Thời tiết Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ảnh: Gia Bảo





Phía Tây Bắc Bộ có hiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 độ C đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 độ C đến 33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.



Thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng núi phía bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 độ C đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 độ C đến 34 độ C.



Tại khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 độ C đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 độ C đến 34 độ C.



Còn tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 độ C đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 độ C 34 độ C.



Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 độ C đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 độ C đến 32 độ C.



Khu vực Nam Bộ, thời tiết có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 độ C đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 độ C đến 33 độ C.



Thời tiết Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cảnh báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, các cầu tràn, đập tràn, các ngầm qua suối, vùng trũng thấp ven sông.



Nguy cơ cao xảy ra tại các xã Ia Krai (huyện Ia Grai), thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông), xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ), xã Chư Gu (huyện Krông Pa). Các xã còn lại của các huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Krông Pa và huyện Kbang cần chú ý theo dõi.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai tại Gia Lai là cấp 1.



Theo các chuyên gia dự báo, ngày 12-9, chỉ số UV cực đại tại các thành phố ở Nam Bộ ở ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình, các thành phố ở Trung Bộ và Bắc Bộ ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao, riêng Hà Nội có nguy cơ gây hại cao.



Ngày 13-9, chỉ số UV gây hại ở Trung Bộ và Nam Bộ ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao, khu vực Bắc Bộ ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao. Sau đó chỉ số UV cực đại ở Trung Bộ và Nam Bộ giảm dần, Bắc Bộ ít thay đổi.



GIA BẢO