Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung ứng phó bão số 4

(GLO)- Ngày 26-9, UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó với bão số 4 trên địa bàn tỉnh.

Công điện nêu rõ: Theo dự báo, từ ngày 27-9 đến 29-9, thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trong cả đợt tại các huyện: Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, thị xã An Khê và TP. Pleiku phổ biến từ 150 mm đến 250 mm; cục bộ có nơi lớn hơn 300 mm; các huyện, thị xã còn lại ở mức 100-200 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún đất tại các xã, phường: Phù Đổng (TP. Pleiku); Đak Rong (huyện Kbang); Ia Rsươm, Ia Mlah, Ia Rsai, Chư Rcăm, Uar (huyện Krông Pa); Đak Pling (huyện Kông Chro); Ia Ake (huyện Phú Thiện).

Để chủ động ứng phó mưa lũ, nhất là lũ quét, sạt lở đất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng của Nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25-9 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3862/BCH-PCTT ngày 24-9 của Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

Các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chủ động sơ tán triệt để người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: CTV

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách, phân công lãnh đạo, triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở. Rà soát, chủ động sơ tán triệt để người dân ra khỏi những nơi nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, nước chảy xiết không đảm bảo an toàn trước khi mưa, bão ảnh hưởng. Đảm bảo lương thực, thực phẩm, nguồn cung tại khu vực ngập sâu và chia cắt, không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống. Triển khai lực lượng canh gác ở những vị trí ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo thông tuyến trên các trục giao thông chính.

Các chỉ đầu tư, chủ hồ tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; đối với các hồ chứa đã đầy nước phải chủ động điều tiết để đảm bảo cao trình mực nước đón lũ theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho chính quyền, người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định; phân công lực lượng thường trực tại các hồ đã đầy nước, hồ chứa có nguy cơ cao mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo địa bàn được phân công tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng-chống, ứng phó thiên tai ở các địa phương được giao phụ trách; kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra, nắm tình hình về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi bão vào và sau khi bão kết thúc, nhất là những sự cố sạt lở đất, ngập lụt.