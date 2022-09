Dự báo thời tiết cả nước 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

(GLO)- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết cả nước 2 ngày cuối của dịp nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 3-9 đến ngày 4-9.



Thời tiết tại khu vực Bắc Bộ trong ngày 3-9: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 độ C đến 35 độ; khả năng có mưa giông vào tối và đêm (xác suất mưa 60%-75%), ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Ngày 4-9 có nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 độ C-34 độ C; khả năng có mưa rào và giông ngày 4-9 (xác suất mưa 65%-80%).

Thời tiết tại TP. Pleiku xuất hiện những vùng mây đối lưu trong 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: Gia Bảo



Còn thời tiết tại khu vực Trung Bộ, Bắc Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 độ C-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; ngày nắng; chiều tối và đêm 3-9 đến ngày 4-9 có mưa rào và giông (xác suất mưa 60%-70%).



Khu vực Hà Nội có nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 độ C-35 độ C; ngày nắng, ngày 3-9 có nơi có nắng nóng; khả năng có mưa giông vào từ tối 3 đến ngày 4-9 (xác suất mưa 65 %-75%).



Khu vực Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 độ C-35 độ C; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm 4-9 có mưa rào và giông (xác suất mưa 60%-70%).



Thời tiết tại khu vực Nam Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 độ C-35 độ C; ngày có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối 4-9 có mưa rào và giông (xác suất mưa 70%-80%).



Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết tại Tây Nguyên có nhiệt độ cao nhất ngày từ 29 độ C-32 độ C; ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông (xác suất mưa 70%-90%). Còn khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cao nhất ngày từ 29 độ C-33 độ C; riêng ngày 3-9 có nơi trên 33 độ; ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông (xác suất mưa 70%-90%).



Riêng thời tiết tại khu vực Gia Lai, xuất hiện những vùng mây đối lưu tồn tại trên khu vực các huyện: Kbang, Kông Chro, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Grai, Chư Păh, Krông Pa và TP. Pleiku. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.



Người dân Gia Lai cần đề phòng xảy ra tố, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét : Cấp 1.



GIA BẢO