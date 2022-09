Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm

(GLO)- Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả khi xảy ra thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế xã hội (KT-XH), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có công văn chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.



Chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả khi xảy ra thiên tai. Ảnh nguồn TTXVN



Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành-Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.



Công văn nêu rõ, từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành địa phương đã tích cực, chủ động vào cuộc chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó. Tuy nhiên, thiên tai vẫn gây thiệt hại rất lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của Nhân dân.



Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, những tháng cuối năm 2022 thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường với 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 3 đến 5 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta dồn dập trong tháng 10 và 11-2022; mưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên.



Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả khi xảy ra thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển KT-XH, Phó Thủ tướng-Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trưởng ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm hơn nữa đến công tác phòng-chống, giảm thiệt hại do thiên tai, tổ chức theo dõi, nắm sát tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc, triển khai công tác theo nhiệm vụ, địa bàn được phân công.



Cụ thể, Trưởng ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức rà soát kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai, nhất là phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.



Bên cạnh đó, theo dõi, nắm sát tình hình, diễn biến thiên tai trên địa bàn, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống, bảo đảm phù hợp với thực tế tại địa phương, không để bị động, bất ngờ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai nếu để xảy ra thiệt hại lớn do chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo, triển khai ứng phó với thiên tai.



Các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi sát tình hình, chủ động đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và địa bàn được phân công theo dõi theo đúng quy định của pháp luật về phòng-chống thiên tai và chỉ đạo tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.



Đồng thời, thành viên Ban chỉ đạo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo, tổ chức nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, theo dõi chặt chẽ, cung cấp kịp thời, chính xác thông tin nhận định, dự báo, cảnh báo thiên tai tới các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương có liên quan và nhân dân biết để chủ động triển khai ứng phó kịp thời, hiệu quả.



Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai công tác phòng-chống thiên tai, phù hợp với đặc điểm, nguy cơ xảy ra thiên tai cụ thể tại từng vùng miền; đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai chỉ đạo, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.



