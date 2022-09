Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 28 đến đêm 29-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi trên 300 mm.





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 28-9, sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.





Vị trí và dự báo đường di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia



Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.



Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).



Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.



Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.



Cảnh báo mưa lớn: Chiều 28-9, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Từ ngày 28 đến đêm 29-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 180 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.





Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum, đặc biệt lưu ý các huyện Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị), Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước (Quảng Nam), Tu Mơ Rông, Konplong, Đắk Glei, Đăk Tô (Kon Tum).



Các sông ở Quảng Trị, sông Thu Bồn (Quảng Nam) lên mức báo động 1 (BĐ1) đến BĐ2; sông Vu Gia (Quảng Nam) lên trên BĐ2; các sông ở Kon Tum lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.



Từ ngày 28 đến 30-9, trên các sông ở Bắc Trung Bộ xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông nhỏ thượng nguồn sông Mã, cả lên mức BĐ1 và trên BĐ1. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu (Nghệ An), Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh).

