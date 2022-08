Mưa dông làm 6 người thương vong, gây thiệt hại tài sản ở nhiều địa phương

(GLO)- Mưa to kèm dông lốc, sét tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên và Trà Vinh trong 2 ngày (4 và 5-8) đã làm 6 người thương vong, gây thiệt hại tài sản ở nhiều địa phương

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai, mưa to kèm dông lốc, sét tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên và Trà Vinh trong 2 ngày (4 và 5-8) đã làm 1 người chết (ông T.V.T, tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), 1 người mất tích (đang xác minh thông tin) do bị lũ cuốn trôi lúc 20 giờ ngày 4-8 khi đi qua tràn thuộc xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; 4 người bị thương do sét đánh (Lào Cai, Tuyên Quang)

Mưa lớn làm 2 nhà bị sập hoàn toàn (Yên Bái, Trà Vinh); 631 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên), trong đó 612 nhà thiệt hại dưới 30%; 170 nhà bị ngập (TP. Lào Cai) và làm hư hỏng một số tài sản; 39 ha lúa bị thiệt hại (Lào Cai); 37,99 ha hoa màu bị thiệt hại (Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái); 56 con gia súc, gia cầm bị chết (Lào Cai, Tuyên Quang); 20m kênh mương bị sạt lở (Lào Cai); 180 m3 đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở (Lào Cai).

Dông lốc thổi bay mái nhà tại xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân sơ tán tài sản và bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân, đồng thời cắm biển cảnh báo tại khu vực bị ngập, sạt lở.

Để tiếp tục ứng phó với mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên Biển Đông; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.