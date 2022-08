Dự báo từ nay đến 10-8 mưa lớn khu vực tỉnh Gia Lai

(GLO)- Thời tiết Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80 mm đến 150 mm, cá biệt có nơi trên 200 mm, khu vực phía Đông từ 30 mm đến 70 mm, có nơi trên 100 mm.





Trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời tiết tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ảnh nguồn internet

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với đới gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Từ nay đến ngày 10-8 thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới, các huyệ: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ, Chư Pưh, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa phổ biến từ 70 mm đến 120 mm, có nơi trên 150 mm; các huyện còn lại từ 30 mm đến 60 mm, có nơi trên 80 mm.



Tổng lượng mưa từ 24 đến 48h tới: các huyện Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang và TP. Pleiku phổ biến từ 30 mm đến 60 mm, có nơi trên 100 mm; các huyện còn lại từ 20 mm đến 40 mm, có nơi trên 50 mm.



Từ 48 đến 72 giờ tới: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời tiết tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1



NGUYỄN VĂN HUẤN