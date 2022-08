Dự báo thời tiết từ đêm 28-8 đến 7-9: Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác

(GLO)- Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trên cả nước trong 10 ngày tới (từ đêm 28-8 đến ngày 7-9), nhiều khu vực có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.



Do chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ vĩ Bắc riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió yếu trên mực 1.500 m nên khu vực Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Những vùng mây đối lưu sẽ gây mưa rào và giông trên địa bàn Gia Lai. Ảnh: Gia Bảo



Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc nên chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.



Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc.



Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn yếu về phía Tây.



Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới: Miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc bị nén, dịch chuyển chậm về phía Nam và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc; áp và độ ẩm giảm. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên kết hợp với rìa Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc hoạt động yếu; áp và độ ẩm ít thay đổi.



Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới: Ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Thời tiết các khu vực khác vào chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.



Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Thời tiết từ đêm 30-8 đến ngày 7-9: Rãnh áp thấp ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc tiếp tục đầy lên, từ khoảng ngày 31-8 hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trong khi ở phía Nam gió mùa Tây Nam yếu được thiết lập lại từ ngày 30-8, từ khoảng ngày 2-9 có xu hướng hoạt động mạnh dần.



Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, từ khoảng ngày 3-9 hoạt động yếu và rút dần sang phía Đông. Trong ngày 31-8 đến 2-9 và trong khoảng từ ngày 4-9 đến 7-9, hội tụ gió trên mực 1.500 m có khả năng hình thành trên khu vực Bắc Bộ.



Cảnh báo thời tiết tại khu vực Bắc Bộ từ đêm 31-8 đến ngày 2-9 và 4-9 đến 7-9 có mưa rào và giông rải rác.



Tại khu vực Trung Bộ: Từ ngày 1-9 đến 7-9 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Khoảng thời gian từ ngày 3-9 đến 7-9, ven biển Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác.



Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 30-8 đến 7-9 chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Cảnh báo thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai, những vùng mây đối lưu sẽ gây mưa rào và giông. Cần đề phòng xảy ra tố, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh do lốc, sét : Cấp 1.



GIA BẢO