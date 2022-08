Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 2-9

(GLO)- Sáng 28-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dịp nghỉ lễ từ ngày 1-9 đến 4-9, các tỉnh miền Bắc có mưa giông gián đoạn vào ngày 1-9 đến 2-9, vào ngày 3-9 đến 4-9 ít khả năng mưa giông. Riêng thời tiết tại khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông vào chiều tối và đêm.



Thời tiết Khu vực Bắc Bộ từ ngày 1 đến 2-9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 độ C đến 33 độ, khả năng có mưa giông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 60%-70%). Từ ngày 3-9 đến 4-9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 độ C-33 độ C, ít có khả năng mưa giông (xác suất mưa dưới 30%).

Dịp nghỉ lễ 2-9, thời tiết tại Gia Lai nhiều nơi sẽ mưa giông vào chiều và tối. Ảnh: Gia Bảo



Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 độ C-35 độ C, ngày có nắng, có khả năng có mưa rào và giông tập trung vào chiều tối 1 và 2-9 (xác suất mưa 65-75%). Tại khu vực Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 độ C-35 độ C; ngày có nắng, chiều tối có khả năng có mưa rào và giông (xác suất mưa 65-80%).



Riêng khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày từ 29 độ C đến 32 độ C, khả năng có mưa rào và giông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 65%-85%).



Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 độ C đến 33 độ C, khả năng có mưa rào và giông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 70%-90%).



Còn tại khu vực Hà Nội từ ngày 1-9 đến 2-9, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 độ C đến 33 độ C, khả năng có mưa giông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 60%-70%).



Trong 2 ngày (3 và 4-9), nhiệt độ tại khu vực Hà Nội cao nhất ngày từ 31 độ C-33 độ C, ít có khả năng mưa giông (xác suất mưa dưới 30%).



Tại khu vực Gia Lai cần đề phòng xảy ra tố, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét : Cấp 1.



GIA BẢO