Bão số 3 giật cấp 14, gây mưa lớn từ chiều 25-8

(GLO)- Do ảnh hưởng của bão số 3 Ma-on từ chiều 25-8 đến đêm 26-8, khu vực Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông kèm gió giật mạnh.

Hồi 4 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh nchmf.gov.vn



Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 16 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 km/giờ-102 km/giờ), giật cấp 12.



Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).



Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.



Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6,0-8,0 m; biển động dữ dội.



Ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) từ khoảng trưa ngày 25-8 gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5-3,5 m. Biển động mạnh.



Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ chiều 25-8 đến sáng 26-8, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6-7.



Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều 25-8 đến đêm 26-8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và giông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; Thanh Hóa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.



Khu vực Hà Nội: Từ chiều 25-8 đến ngày 26-8 có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 180 mm.



*Cảnh báo lốc, sét, mưa đá trên khu vực tỉnh Gia Lai



Hồi 7 giờ 20 ngày 25-8: Tại các huyện: Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và TP. Pleiku xuất hiện những vùng mây đối lưu tồn tại. Vùng mây này gây mưa rào và giông và có khả năng lan sang các huyện lân cận: Ia Grai, Đức Cơ, Phú Thiện.



Cần đề phòng xảy ra tố, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét : Cấp 1.



GIA BẢO