Bão Ma-on giật cấp 12 đang hướng vào Biển Đông

(GLO)- Bão Ma-on mạnh cấp 9, giật cấp 12 đang di chuyển rất nhanh và hướng vào khu vực miền Bắc nước ta, biển động rất mạnh. Dự báo trong đêm 23-8 đến rạng sáng 24-8, bão Maon sẽ đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12.





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23-8, vị trí tâm bão Ma-on ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ma-on di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km-20 km và đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông.

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão Ma-on. Ảnh nguồn nchmf.gov.vn





Đến 7 giờ sáng mai 24-8, tâm bão Maon ở trên vùng biển phía Đông khu vực phía Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía Đông Bắc, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 600 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12.



Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13.



Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.



Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 23-8, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5 m đến 7 m; biển động rất mạnh.



Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển đông: Cấp 3.



Ngày 23-8, cảnh báo thời tiết trên địa bàn Gia Lai, những vùng mây đối lưu tồn tại trên khu vực các huyện: Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Ia Pa; đồng thời những vùng mây này tiếp tục lan rộng sang các khu vực lân cận như các huyện: Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Krông Pa, Kbang, Đak Pơ, Kông Chro; thị xã Ayun Pa, thị An Khê và trên địa bàn TP. Pleiku



Cần đề phòng thời tiết xảy ra tố, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.



GIA BẢO