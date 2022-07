Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây bão số 1 nên từ chiều tối và đêm mai (2/7), ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm.







Theo Nguyễn Hoài Hương (TTXVN/Vietnam+)