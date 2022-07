Bão số 1 áp sát đất liền Trung Quốc, phía Đông Bắc Bộ của Việt Nam có mưa lớn

Do tương tác với cơn bão đang ở ngoài khơi Nhật Bản nên bão số 1 có hướng di chuyển lệch về phía Bắc, ít ảnh hưởng đến nước ta hơn so với nhận định ban đầu. Dù vậy, bão vẫn gây mưa lớn cho các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ đồng thời ảnh hưởng đến khu du lịch ven biển từ Ninh Bình – Quảng Ninh.





Chiều nay (2/7), bão số 1 áp sát khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Hồi 13 giờ trưa nay (2/7), tâm bão trên vùng biển phía Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.



Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Đến 19 giờ tối nay (2/7), tâm bão trên khu vực phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.





Bão số 1 mạnh cấp 12, giật tới cấp 15 đổ bộ vào Trung Quốc trong chiều nay. Ảnh vệ tinh.



Trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).



Do ảnh hưởng của rìa phía Tây bão số 1, trưa nay tại trạm đảo Bạch Long Vỹ đã quan trắc được gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Chiều và tối nay (2/7), khu vực huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Khu vực phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.



Cảnh báo trong chiều và tối 2/7, sóng lớn kết hợp triều cường có thể gây sạt lở bờ biển, ngập úng ở vùng trũng, thấp ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Từ ngày mai (3/7) gió mạnh do bão giảm dần.



Cơ quan khí tượng lưu ý, ảnh hưởng của gió mạnh có khả năng làm mất an toàn cho hoạt động của tàu, thuyền trên biển, nhất là tàu du lịch hiện được đánh giá là khá nhộn nhịp ở khu vực Đông Bắc. Gió mạnh cũng gây ảnh hưởng mất an toàn đến người và tài sản với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển cũng như ảnh hưởng đến lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản.



Từ chiều tối và đêm 2/7 đến ngày 3/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 100mm. Từ ngày 4-7/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.





Mưa lớn có thể gây sạt lở đất ở các tỉnh Đông Bắc, đặc biệt là Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, rất khó để cảnh báo được chính xác cụ thể vị trí xảy ra sạt lở, vì vậy kiến nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chỉ đạo lực lượng xung kích ở các địa phương thường xuyên rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở trên địa bàn để thông báo cho các hộ dân lưu ý, phòng tránh.



Bão số 1 hình thành từ một vùng áp thấp ở khu vực phía Đông của Luzon (Philippin), sau đó di chuyển vào biển Đông, đến tối ngày 28/6 mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sáng ngày 30/6 mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là CHABA. Đây là cơn bão có hướng di chuyển phức tạp, cường độ thay đổi liên tục, tăng cấp rất nhanh.



Sau bão số 1, từ nay đến hết năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 9-11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 4-6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Dự báo bão xảy ra dồn dập vào cuối năm, nguy cơ xuất hiện những cơn bão có hướng di chuyển phức tạp, khó lường, trái quy luật.



Theo Nguyễn Hoài (TPO)