'Từ nay đến cuối năm 2022 thiên tai sẽ rất dồn dập, khó lường'

Sáng 16/6, thông tin tới phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2022, dự báo bão sẽ dồn dập, mưa xảy ra rất nhiều.



Thông tin cụ thể hơn, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) cho biết từ nay đến hết năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng có 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.



Mặc dù số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên được nhận định ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm, một năm có khoảng từ 12-14 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; trong đó có khoảng từ 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp).



Dù vậy, ông Lâm cũng đặc biệt lưu ý các địa phương và người dân cần đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp, dồn dập trong các tháng cuối năm 2022.



Trong các tháng mùa mưa (từ tháng 7-9/2022), lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trái lại, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 7-9, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.



Từ khoảng tháng 10-11/2022, khu vực biển Trung Bộ và Tây Nguyên, dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn dồn dập.



Ngoài ra, ông Lâm cũng khuyến cáo cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.



Cũng như xu hướng mưa, bão, ông Lâm nhận định năm 2022, khả năng không khí lạnh sẽ hoạt động sớm trong tháng 10 và tháng 11; nền nhiệt các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

