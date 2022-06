Mưa lớn trên diện rộng có khả năng kéo dài đến cuối tuần

Khu vực Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, từ ngày 8/6 mưa lớn xuất hiện và tiếp diễn đến ngày 11/6, nhiệt độ những ngày tới giảm l xuống ngưỡng 27-32 độ C.



Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, đề phòng lũ quét





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8-9/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.



Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm).

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)



Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.



Khu vực Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, từ ngày 8/6 mưa lớn xuất hiện và tiếp diễn đến ngày 11/6. Nhiệt độ những ngày tới giảm hạ xuống ngưỡng 27-32 độ C, giảm 4-6 độ C so với những ngày trước đó nên thời tiết sẽ mát mẻ hơn.



Các gia khuyến cáo, mưa lớn sau khoảng thời gian có nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, mưa tập trung từ chiều tối đến đêm.



Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kiểm tra, rà soát các khu dân cư nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.



Đồng thời, địa phương sẵn sàng triển khai biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại.



Dự báo các khu vực ngày và đêm 8/6, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, riêng phía Nam có nắng nóng; gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33 độ C; phía Nam 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Tây Nguyên ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.



Khu vực Nam Bộ ngày nắng; gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

