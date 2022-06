Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai từ ngày 25-6 đến 27-6

(GLO)- Trong 3 ngày tới (từ ngày 25-6 đến 27-6), thời tiết Gia Lai phổ biến: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi đến rải rác.





Khu vực các huyện phía Tây và phần giữa của tỉnh: (Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang, TP. Pleiku): Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi đến rải rác.



TP. Pleiku có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi đến rải rác. Ảnh nguồn internet

Nhiệt độ trung bình: 24,5 độ C-26,5 độ C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 20 độ C-23 độ C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 29 độ C-32 độ C; Độ ẩm trung bình: 78-83%; Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.



Khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc tỉnh: (Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, thị xã An Khê): Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đến rải rác.



Nhiệt độ trung bình: 25,5 độ C-27,5 độ C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 21 độ C- 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 30 độ C-32 độ C. Độ ẩm trung bình: 78-83%. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.



Khu vực các huyện phía Đông Nam tỉnh: (Ia Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, Krông Pa): Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đến rải rác.



Nhiệt độ trung bình: 28 độ C-30 độ C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 24 độ C-26 độ C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 32 độ C-34 độ C. Độ ẩm trung bình: 70-75%. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.



Khuyến cáo: Chiều tối có khả năng có mưa rào và giông, cần đề phòng thời tiết nguy hiểm kèm theo.



Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Pleiku, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu tồn tại trên khu vực các huyện: Kbang, Mang Yang, Chư Păh, Đak Đoa, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Đak Pơ, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku. Hiện tại những vùng mây này tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.



Cảnh báo: Trong những giờ tới, những vùng mây này sẽ gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên sau đó có khả năng lan sang các khu vực lân cận (huyện Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ). Cần đề phòng xảy ra tố, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.



Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét : Cấp 1.



NGUYỄN VĂN HUẤN