Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 14-6

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 13-6 và ngày 14-6 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và Ayun Pa.





Khu vực tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây. Trên cao là áp cao cận nhiệt đới.



Thời tiết phổ biến: Mây thay đổi, ngày nắng, khu vực phía Đông Nam tỉnh có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ tối cao tại trạm Ayun Pa: 35,3C. Độ ẩm thấp nhất: 60-65%.



Trong 24 giờ tới, do chịu ảnh hưởng rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây nên khu vực phía Đông Nam tỉnh tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất các huyện Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa từ 35 độ C-37 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 55-60%. Thời gian nắng nóng trong ngày xảy ra từ 12 giờ-16 giờ.



Cảnh báo: Nắng nóng trên tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.



Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.



NGUYỄN VĂN HUẤN