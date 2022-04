Phân tích xu thế và dự báo thời tiết kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 khu vực Tây Nguyên

(GLO)- Xu thế thời tiết: trong các ngày từ 30-4 đến 3-5-2022, thời tiết khu vực Tây Nguyên chịu ảnh hưởng chủ yếu của rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ được nối với vùng áp thấp trên biển Đông (hình thành trong ngày 29-4 và có khả năng mạnh lên) nâng trục dần lên phía Bắc đi qua Nam Trung Bộ.



Ngày 29-4, Gia Lai mây thay đổi, ngày trời nắng, khu vực phía Đông và Đông Nam có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Ảnh nguồn internet

Tỉnh Kon Tum: Ngày 29-4: mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32 độ C-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.



Ngày 30-4 và 3-5: mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31-330C; Nhiệt độ thấp nhất 20-220C.



Ngày 1 và 2-5: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.



Tỉnh Gia Lai: Ngày 29-4: Mây thay đổi, ngày trời nắng, khu vực phía Đông và Đông Nam có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, khu vực phía Đông và Đông Nam 35 độ C-37 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, khu vực phía Đông và Đông Nam 24 độ C-26 độ C.



Ngày 30-4 và 3-5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31 độ C-33 độ C, khu vực phía Đông và Đông Nam 33-35 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 20 độ C-22 độ C, khu vực phía Đông và Đông Nam 23 độ C-25 độ C.



Ngày 1 và 2-5: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to. Nhiệt độ cao nhất 27 độ C-29 độ C, khu vực phía Đông và Đông Nam 31 độ C-33 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 18 độ C-20 độ C, khu vực phía Đông và Đông Nam 22 độ C-24 độ C.



Tỉnh Đak Lak: Ngày 29-4: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32 độ C-34 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 22 độ C-24 độ C.



Ngày 30-4 và 3-5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31 độ C-33 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C-23 độ C.



Ngày 1 và 2-5: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to. Nhiệt độ cao nhất 28 độ C-30 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 19 độ C-21 độ C.



Tỉnh Đak Nông: Ngày 29-4: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30 độ C-32 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.



Ngày 30-4 và 1-5: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to. Nhiệt độ cao nhất 27 độ C-29 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 18-200C.



Ngày 2 và 3-5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 29 độ C-31 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 20 độ C-22 độ C.



Tỉnh Lâm Đồng: Ngày 29-4: Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30 độ C-32 độ C, khu vực phía Bắc 25 độ C-270C; Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C-23 độ C, khu vực phía Bắc 14 độ C-16 độ C.



Ngày 30-4 và 1-5: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to. Nhiệt độ cao nhất 27 độ C-29 độ C, khu vực phía Bắc 24 độ C-26 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 18 độ C-20 độ C, khu vực phía Bắc 13 độ C-15 độ C.



Ngày 2 và 3-5: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 29 độ C-31 độ C, khu vực phía Bắc 25 độ C-27 độ C; Nhiệt độ thấp nhất 20 độ C-22 độ C, khu vực phía Bắc 14 độ C-16 độ C.



NGUYỄN VĂN HUẤN