Không khí lạnh tràn về trong ngày lễ 30.4, Bắc bộ mưa giông diện rộng

Ngày nghỉ đầu tiên trong dịp lễ 30.4 - 1.5, Bắc bộ đón đợt không khí lạnh gây ra mưa giông diện rộng, nguy cơ cao xảy ra thiên tai nguy hiểm như giông, sét, mưa đá.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay 30.4, không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn sang sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc bộ nước ta.

Dự báo thời tiết ngày mai 1.5, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Dự báo thời tiết ngày mai 1.5, Bắc bộ có mưa giông diện rộng. Ảnh: T.N

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc bộ từ chiều tối nay 30.4 đến ngày mai 1.5 và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ gần sáng ngày mai 1.5 đến ngày 2.5 có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 1.5, thời tiết ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 - 21 độ C, vùng núi Bắc bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 16 - 18 độ C.

Không khí lạnh sẽ gây ra thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Dự báo từ gần sáng mai 1.5, vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m.

Từ chiều mai 1.5, khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m ở khu vực bắc Biển Đông và 2 - 4 m ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh hưởng đến Bắc bộ, Trung bộ trong thời gian này sẽ có sự xung đột, tranh chấp với khối không khí nóng ẩm tồn tại trước đó, gây ra bất ổn định trong khí quyển, nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy hiểm mưa lớn cục bộ, giông lốc, sét, mưa đá…

Dự báo thời tiết ngày 1.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 -150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.