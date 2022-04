Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn diện rộng. Trên biển có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) với xác suất 70%.



Khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc.



Thông tin tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hôm nay 25.4, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Trần Hồng Thái, cho biết, mùa bão năm 2022 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã xuất hiện sớm hơn khoảng 1 tuần trung bình nhiều năm với 2 cơn bão Malakas (ngày 6.4) và Megi (9.4).



Đưa ra dự báo về hình thái thời tiết cực đoan trong 10 ngày tới, ông Trần Hồng Thái cho biết, từ ngày 25 - 27.4 ở khu vực phía tây Bắc Bộ, khu vực bắc và trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.





Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Trần Hồng Thái thông tin về diễn biến thời tiết trong những ngày tới.



Riêng vùng núi phía tây của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ.



Từ ngày 25 - 26.4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 15 giờ.



“Đặc biệt, từ ngày 26 - 27.4 có khả năng hình thành một dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực phía nam của Biển Đông. Dự báo khoảng ngày từ 29.4 - 1.5 trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành các vùng xoáy thấp. Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ; trên biển có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) với xác suất 70%”, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đưa ra dự báo.



Ngoài ra, từ ngày 30.4 - 1.5, khu vực Bắc Bộ, bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Từ ngày 29.4 - 3.5, các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.



Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn thông tin thêm, năm 2022 dự báo có khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông và 4 - 6 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, thấp hơn so với trung bình nhiều năm (khoảng từ 12 - 14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng từ 5 - 7 cơn).



Mùa mưa bắt đầu sớm hơn so với trung bình nhiều năm ở khu vực Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. Trong các tháng mùa mưa bão, tại khu vực Bắc bộ lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, đề phòng các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra từ khoảng tháng 6 - 8.2022. Tuy nhiên, tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình trong giai đoạn tháng 6 - 9.2022.



Đối với khu vực Trung Bộ, tổng lượng mưa dự báo cao hơn trung bình nhiều năm trong các tháng 10 đến tháng 11.2022, đề phòng khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn gây lũ và ngập lụt trong giai đoạn này.



Trong các tháng mùa lũ chính vụ, lượng dòng chảy trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô, riêng thượng lưu sông Gâm và sông Chảy ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.



Trong tháng 5 và tháng 6.2022, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.





