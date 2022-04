Dự báo mới nhất về thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 ở cả 3 miền

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, dự báo sẽ xuất hiện những hình thái thời tiết nguy hiểm cả trên đất liền và trên biển.



Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 26-4

Khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa diện rộng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ảnh minh hoạ: LĐO.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết khoảng đêm 30.4, ngày 1.5, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. Ngày 1.5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.



Đồng thời, khoảng ngày 29.4 - 1.5 rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cập nhật thời tiết nghỉ lễ cụ thể tại các khu vực.



Các tỉnh Bắc Bộ



Từ ngày 30.4 đến ngày 1.5 khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối 30.4 đến sáng ngày 1.5). Ngày 1.5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.



Từ ngày 2.5 đến ngày 3.5 khu vực Bắc Bộ mưa, riêng ngày 3.5 trời nắng. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Các tỉnh ven biển Trung Bộ



Ngày 30.4, phía bắc Trung Bộ ít mưa, ngày nắng; phía nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.



Từ ngày 1 - 3.5 khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực trung và nam Trung Bộ ngày 1.5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Tây Nguyên và Nam Bộ



Từ ngày 30.4 đến ngày 3.5 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Riêng Tây Nguyên ngày 1.5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Hà Nội



Từ ngày 30.4 đến ngày 1.5 khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào đêm 30.4 và sáng ngày 1.5). Ngày 1.5 trời chuyển mát.



Từ ngày 2.5 đến ngày 3.5 khu vực Hà Nội ít mưa, riêng ngày 3.5 trời nắng. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Thành phố Hồ Chí Minh



Từ ngày 30.4 đến ngày 3.5, thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



https://laodong.vn/moi-truong/du-bao-moi-nhat-ve-thoi-tiet-dip-nghi-le-304-15-o-ca-3-mien-1037903.ldo

Theo AN AN (LĐO)