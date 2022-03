Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ nay (31/3) đến ngày 02/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.





* Để chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai khuyến cáo người dân:



1. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa, lũ quét, sạt lở đất trên mọi phương tiện để chủ động phòng tránh.



2. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu.



3. Tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, không được lội qua sông, suối, ngầm, tràn, đường bị ngập…



4. Không đánh bắt cá, thăm ruộng khi đang có lũ; không vớt củi, đồ vật trôi trên sông.



5. Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ, sạt lở đất gây ngập úng, chia cắt kéo dài.



6. Tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan chức năng.



7. Lưu các số điện thoại cứu hộ cứu nạn tại địa phương để liên hệ trong tình huống khẩn cấp.



8. Đảm bảo an toàn, nhất là về điện; chủ động dọn dẹp, tiêu hủy xác súc vật, vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút.



Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.



Theo Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ nay (31/3) đến ngày 02/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.



* Để chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai khuyến cáo người dân:



1. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa, lũ quét, sạt lở đất trên mọi phương tiện để chủ động phòng tránh.



2. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu.



3. Tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, không được lội qua sông, suối, ngầm, tràn, đường bị ngập…



4. Không đánh bắt cá, thăm ruộng khi đang có lũ; không vớt củi, đồ vật trôi trên sông.



5. Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ, sạt lở đất gây ngập úng, chia cắt kéo dài.



6. Tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan chức năng.



7. Lưu các số điện thoại cứu hộ cứu nạn tại địa phương để liên hệ trong tình huống khẩn cấp.



8. Đảm bảo an toàn, nhất là về điện; chủ động dọn dẹp, tiêu hủy xác súc vật, vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút.



Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai