Thời tiết Tết Nguyên đán khắp 3 miền đất nước

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở các tỉnh Bắc bộ mưa rét, dự báo có băng giá, mưa tuyết. Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ trời ít mưa, nắng ấm áp thuận lợi cho người dân du xuân.





Ngày 27.1, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh cường độ mạnh từ lục địa Trung Quốc đang di chuyển áp sát vùng núi phía bắc nước ra. Dự báo khoảng đêm ngày 28.1, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung bộ, một số nơi ở Trung Trung bộ.



Thời tiết Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ thuận lợi cho người dân du xuân. Ảnh: Lê Hồ Bắc



Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm 28.1 - 29.1 (26 - 27 tháng chạp), ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa giông. Sang ngày 29.1, vùng mưa mở rộng, từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào và có nơi có giông, trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ từ ngày 29.1, trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Dự báo từ ngày 31.1 (29 tháng chạp) đến ngày 3.2 (mùng 3 tết), không khí lạnh liên tục tăng cường, bổ sung khiến các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất 14 - 18 độ C; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Vùng núi cao các tỉnh phía bắc có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.



Còn tại các tỉnh Trung bộ, thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên -Huế từ ngày 29.1 - 3.2 (từ 27 tháng chạp đến mùng 3 tết), trời ít mưa, mưa rải rác ở một vài nơi. Dự báo từ ngày 29.1, trời chuyển rét, riêng phía bắc có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C.



Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 30.1 - 3.2 (từ 28 tháng chạp đến mùng 3 tết), phía bắc trời mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 - 23 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C. Phía nam, trời ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.



Các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ, từ ngày 29.1 - 6.2 (từ 27 tháng chạp đến mùng 6 tết), trời ít mưa, ngày nắng thuận lợi cho người dân du xuân, tham gia hoạt động vui chơi ngoài trời. Trong đó, Tây nguyên nhiệt độ thấp nhất 16 - 20 độ C, cao nhất 27 - 31 độ C. Các tỉnh Nam bộ nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.



Chủ động ứng phó thiên tai để người dân đón tết an toàn



Ngày 27.1, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các bộ, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố Bắc bộ, Bắc Trung bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết cực đoan trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngoài rét đậm, rét hại, nguy cơ băng giá, tuyết rơi ở vùng núi Bắc bộ sẽ có vùng áp thấp trên Biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn trên biển.



Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các bộ, ngành T.Ư và các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại, sương mù, băng giá, mưa tuyết, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới. Các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát phương án ứng phó phù hợp, chuẩn bị phương tiện, vật tư (vải bạt, tấm lợp các loại) và lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng huy động giúp dân kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, đón tết được an toàn.



Theo PHAN HẬU (TNO)