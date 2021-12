Gia Lai thông báo tình hình điều tiết nước của các hồ thủy lợi, thủy điện

(GLO)- Ngày 19-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Gia Lai có Công văn số 474/VPTT-THPCTT gửi đến Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên để thông báo tình hình lượng mưa và vận hành điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có cửa van trên lưu vực sông Ba thuộc địa phận tỉnh Gia Lai.





Công tác đảm bảo an toàn cho hồ thủy lợi Ayun Hạ luôn được đề cao trong mùa mưa bão. Ảnh: Thùy Chi

Theo đó, tính từ 1 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 19-12-2021, các địa phương thuộc lưu vực sông Ba trên địa bàn tỉnh Gia Lai không mưa hoặc lượng mưa không đáng kể.



Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN cũng thông báo về tình hình vận hành điều tiết nước 4 hồ chứa thủy lợi, thủy điện có cửa van trên lưu vực sông Ba (tính đến 16 giờ ngày 19-12), gồm: hồ thủy điện Ka Nak (thượng nguồn hồ thủy điện An Khê, xả nước vào hồ thủy điện An Khê, lúc 14 giờ 30 phút ngày 19-12-2021) hiện tại vận hành với lưu lượng 50,0 m3/s.



Hồ thủy điện An Khê (lúc 14 giờ 30 phút ngày 19-12) hiện tại vận hành qua tràn với lưu lượng 80 m3/s.



Hồ thủy lợi Ayun Hạ (lúc 16 giờ ngày 19-12) vận hành qua tràn với lưu lượng 44,73 m3/s.



Hồ thủy lợi Ia Mlah (lúc 16 giờ ngày 19-12) hiện tại vận hành qua tràn với lưu lượng 10 m3/s.



Đối với thủy điện Đak Srông 3B, thủy điện cuối cùng trên lưu vực sông Ba (một trong năm thủy điện vận hành tràn tự do trên lưu vực sông Ba: Đak Srông, Đak Srông 2, Đak Srông 2A, Đak Srông 3A, Đak Srông 3B) thuộc địa phận huyện Krông Pa (lúc 16 giờ ngày 19-12) hiện tại tổng lưu lượng xả tràn về hạ du sông Ba là 216,6 m3/s (qua tràn: 72,3 m3/s, chạy máy: 144,3 m3/s).



KIỀU PHAN