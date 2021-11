Mưa lớn tại Trung Bộ và Tây Nguyên khiến 2 người thiệt mạng

Mưa lớn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên những ngày qua gây ngập, sạt lở và ách tắc nhiều tuyến đường; các tỉnh phải sơ tán nhiều hộ dân.



Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên

Tuyến đường ĐT640 từ huyện Tuy Phước đi huyện Phù Cát (Bình Định) bị ngập lụt, chia cắt, giao thông đi lại gặp khó khăn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)



Ngày 30/11, trước tình hình mưa lũ miền Trung còn diễn biến phức tạp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra khu dân cư hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp... để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn; rà soát công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" đề phòng ngập lụt, chia cắt.



Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, ngày 30/11, dự báo, ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2.



Mưa lớn tại Trung Bộ và Tây Nguyên những ngày qua làm 2 người chết, ngập, sạt lở và ách tắc nhiều tuyến đường, cụ thể tại Quốc lộ 14H, 40B, 24C (Quảng Nam); Quốc lộ 24, 24C, đường tỉnh ĐT 628, 626, Trường Sa, Hoàng Sa (Quảng Ngãi); Quốc lộ 1A, ĐT 640, (Bình Định); ĐT 642, 647, 641 (Phú Yên); Quốc lộ 24, Trường Sơn, ĐT 673, 676 (Kon Tum)...



Quảng Nam đã sơ tán 114 hộ dân do sạt lở đất, Quảng Ngãi sơ tán 65 hộ dân do ngập lụt, Bình Định sơ tán 38 hộ dân do ngập lụt và sạt lở đất. Hiện tại Nam Trà My (Quảng Nam) còn 7 xã bị cô lập do sạt lở đất và ngập lụt, tại Kon Tum có 1 xã bị cô lập do sạt lở đất.



Cảnh báo, ngày 30/11, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, lượng mưa dự báo tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm.



Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên phổ biến 40-70mm, có nơi trêm 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa là cấp 2; tại Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận, Tây Nguyên là cấp 1.



Lắp biển cảnh báo ngập lụt tại tuyến đường ĐT 642 từ huyện Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu (Phú Yên). (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)



Mực nước vào 6 giờ ngày 30/11 trên sông Vệ tại Quảng Ngãi là 5m, dưới báo động 3 là 0,5m; sông Trà Bồng tại Trà Câu là 5,96m, trên báo động 3 là 0,46m; sông Kon tại Thạnh Hòa (Bình Định) là 9,26m, trên báo động 3 là 1,26m; sông Ba tại Ayunpa (Gia Lai) cũng trên mức báo động 3 là 0,47m. Cảnh báo, ngày 30/11 lũ các sông tại Bình Định, Gia Lai trên báo động 3 từ 0,3-1,3m; sông ở Phú Yên ở mức báo động 2; sông tại Quảng Nam, Quảng Ngãi ở báo động 1-báo động 2.



Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh; tổ chức lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt khi có lũ; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông; đảm bảo an toàn cho vật nuôi, lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhất là tại các trang trại lớn.



Các địa phương kiểm tra và triển khai các biện pháp an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công, các hồ chứa đã đầy nước; chủ động vận hành liên hồ chứa, hồ chứa, dành dung tích đón lũ đảm bảo an toàn công trình và hạ du...

Theo HL (TTXVN/Vietnam+)