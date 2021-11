Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 30-11

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 29-11 và ngày 30-11 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.



Tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng rìa Tây Nam hoàn lưu áp cao lạnh lục địa suy yếu sau được tăng cường, kết hợp rìa Bắc rãnh áp thấp 5-8 độ vĩ Bắc hoạt động mạnh. Trên cao ảnh hưởng nhiễu động trong đới gió Đông.



Thời tiết: Có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, riêng khu vực phía Đông có mưa vừa, mưa to.



Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới: các huyện Kbang, thị xã An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa phổ biến từ 30 mm đến 60 mm, có nơi trên 70 mm, các huyện còn lại từ 10 mm đến 30 mm.



Từ 24 đến 48 giờ tới: Mưa trên khu vực tỉnh Gia Lai có xu hướng giảm dần. Thời tiết phổ biến có mưa rải rác, riêng khu vực phía Đông có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa.



Đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.



NGUYỄN VĂN HUẤN