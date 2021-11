Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 24-11

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 23-11 và ngày 24-11 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.





Tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực các huyện: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa có mưa, có nơi mưa vừa. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất khu vực các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang và TP. Pleiku từ 17 độ C-20 độ C, các huyện còn lại từ 20 độ C-23 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4.



Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

NGUYỄN VĂN HUẤN