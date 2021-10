Khả năng sắp xuất hiện bão số 7 trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 7 - 8.10, khả năng xuất hiện bão số 7 trên Biển Đông.

Ảnh minh hoạ: An An

Đã vào tháng 10 - tháng cao điểm của mùa bão - nên những thông tin về diễn biến bão được người dân quan tâm đón đợi. Trước đó vào năm 2020, liên tiếp cơn bão nối đuôi nhau trong tháng 10. Ông Dư Đức Tiến - Trưởng phòng dự báo số trị Viễn thám, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia - đã cung cấp những thông tin dự báo mới nhất về tình hình thời tiết.

Thưa ông, theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tuần tới, Biển Đông có khả năng xuất hiện bão số 7. Vậy nhận định của ông tại thời điểm này là như thế nào?

- Theo các số liệu tính toán mới nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khoảng ngày 5 - 6.10, trên dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông (phía gần Philippines) sẽ xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới.

Những ngày sau đó, khoảng ngày 7 - 8.10, áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía tây bắc, có khả năng cao mạnh lên thành bão. Như vậy, từ khoảng ngày 5 - 6.10, trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6 - 7. Tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông cần chú ý theo dõi các thông tin dự báo trong những ngày tới để đảm bảo an toàn, tránh những vùng nguy hiểm có gió mạnh và sóng lớn của cơn bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ, tính toán và đưa ra các thông tin cập nhật về các diễn biến và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão cũng như ảnh hưởng về gió mạnh, mưa lớn trong những ngày tới.

Vậy trong tuần tới, thời tiết trên đất liền cả nước có gì đáng chú ý, thưa ông?

- Dù chưa có áp thấp nhiệt đới hay bão hình thành nhưng trong ngày 2 - 3.10, rãnh áp thấp hoạt động có trục đi qua khu vực Nam Bộ sẽ gây mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to cho các tỉnh Tây Nguyên, ven biển nam Trung Bộ và Nam Bộ, thời gian mưa to tập trung vào chiều và tối. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông và khả năng lũ quét, trượt lở đất đá ở các khu vực vùng núi Tây Nguyên.

Trong ngày 2 - 4.10, ở vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc có khả năng xuât hiện mưa dông, cục bộ có mưa to kèm nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất đá cục bộ.

Từ khoảng đêm ngày 4.10, sáng ngày 5.10 đến ngày 8.10, dù chưa ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới hay bão, nhưng các tỉnh Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhiều nơi, một số nơi sẽ có mưa to đến rất to do hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ sẽ mạnh lên.

Vậy, dự báo số lượng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới cho thời gian còn lại của năm 2021 như thế nào, thưa ông?

- Dự báo từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 6 - 8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 3 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Đề phòng mưa lớn xảy ra ở khu vực Trung Bộ (đặc biệt là các tỉnh trung và nam Trung Bộ) trong tháng 10, tháng 11 và gió mạnh trên biển do hoạt động của gió bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tháng 10 và 11 cũng là cao điểm trong mùa mưa bão cho khu vực Trung Bộ với lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 15 - 30%.

Trân trọng cảm ơn ông!